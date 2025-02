HP acquisisce gli asset AI di Humane, mentre l’AI Pin verrà dismesso

Il breve e turbolento percorso dell’Humane AI Pin sembra essere giunto al capolinea. Martedì 18 febbraio, HP ha annunciato l'acquisizione delle risorse AI della società e l’integrazione di alcuni dipendenti per una cifra pari a 116 milioni di dollari. Contestualmente, Humane ha confermato l’interruzione della produzione del dispositivo.

Nel comunicato sull’acquisizione, HP ha sottolineato che entrerà in possesso di elementi chiave dell’infrastruttura AI di Humane, tra cui la piattaforma Cosmos basata sull’intelligenza artificiale, competenze tecniche di alto livello e proprietà intellettuale che comprende oltre 300 brevetti e domande di brevetto. Tuttavia, non è stato fatto alcun riferimento all’hardware.

Humane AI Pin, lanciato a novembre 2023, era un dispositivo indossabile che puntava a rivoluzionare il concetto di calcolo AI. Privo di schermo, utilizzava una fotocamera per osservare l’ambiente circostante e un piccolo proiettore che visualizzava messaggi e informazioni direttamente sulla mano dell’utente. L’interazione avveniva esclusivamente tramite comandi vocali e gesti, dando l’impressione di un prodotto avveniristico.

La situazione è precipitata nell’aprile 2024, quando i primi acquirenti hanno espresso giudizi estremamente negativi. Il noto youtuber Marques Brownlee lo ha definito “il peggior prodotto che abbia mai recensito… per ora.” Questa e altre recensioni disastrose hanno rapidamente decretato il fallimento del dispositivo. A peggiorare il quadro, sono emersi problemi di sicurezza legati al batter clip, potenzialmente a rischio incendio. I nostri colleghi inglesi di TechRadar lo ha persino inserito tra i più grandi flop tecnologici del 2024.

L'intelligenza artificiale HP diventa umana

HP, invece, sembra decisamente entusiasta delle capacità AI della piattaforma e prevede di integrarle, in qualche forma, nei propri dispositivi. Nel comunicato ufficiale, l’azienda ha dichiarato che gli ingegneri di Humane "ci aiuteranno a creare un ecosistema intelligente su tutti i dispositivi HP, dai PC con AI alle stampanti smart e alle sale conferenze connesse. Questo permetterà di offrire nuove funzionalità ai nostri clienti e mantenere le promesse dell’intelligenza artificiale."

Per HP, che finora non si è distinta particolarmente nell’innovazione AI, questa acquisizione potrebbe rappresentare un vantaggio strategico significativo. Dal canto loro, i membri del team di Humane sembrano entusiasti del cambiamento. In un comunicato pubblicato sul sito dell’azienda, i co-fondatori Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri hanno espresso soddisfazione per l’ingresso in HP in un momento cruciale per il settore, sottolineando il loro desiderio di contribuire allo sviluppo delle esperienze intelligenti del futuro.

Humane ha inoltre annunciato che i dispositivi AI Pin non saranno più in grado di connettersi ai server cloud dell’azienda a partire dal 28 febbraio 2025.

L’acquisizione rappresenta una buona notizia per chi seguiva con interesse Humane AI, ma meno positiva per coloro che avevano speso 699 dollari per acquistare il dispositivo. Forse HP offrirà loro sconti su futuri prodotti che integreranno la tecnologia di Humane.