Con un assorbimento fino a 600W, il ROG XG Mobile garantisce alte prestazioni, ma è particolarmente energivoro.

È progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti creativi, a meno che non usino Mac.

Asus ha ridotto le dimensioni di questo potente modulo desktop del 18,2%, rendendolo più compatto senza sacrificare la potenza.

Asus ha presentato la sua nuova GPU esterna, il ROG XG Mobile, disponibile con NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti o la più potente RTX 5090.

Secondo Videocardz, il modello con RTX 5090 offre 10.492 core CUDA e 24GB di memoria GDDR7, rendendolo una delle soluzioni eGPU più potenti sul mercato.

Il dispositivo ha un design aggiornato, con un nuovo meccanismo a cerniera e supporto integrato, che ne riduce le dimensioni del 18,2% mantenendo una forma compatta e portatile. Con un peso inferiore a 1 kg, il suo aspetto ricorda quasi un piccolo riscaldatore ad alte prestazioni.

Una centrale creativa - a meno che non si usiate un Mac

Il ROG XG Mobile è dotato di connettività Thunderbolt 5, con velocità di trasferimento fino a 80 Gbps, pur rimanendo compatibile con Thunderbolt 4 e USB4.

Oltre a funzionare come GPU esterna, si comporta anche come dock di espansione per laptop, offrendo una vasta gamma di porte: USB Type-A, lettore di schede SD, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e una porta Ethernet 5G con velocità fino a 5000 Mbps.

Il raffreddamento è una delle priorità di questo modello. Asus ha integrato una camera di vapore e un filtro antipolvere, aumentando del 54% la superficie di dissipazione rispetto ai modelli precedenti. Anche le nuove griglie di aerazione posteriori migliorano il flusso d’aria, riducendo il rumore di 3dB.

L’unità è dotata di un alimentatore integrato da 350W, ma con la RTX 5090, il consumo complessivo del sistema può raggiungere i 600W sotto carico.

Il modello con RTX 5070 Ti avrà un prezzo di 2549 euro e sarà disponibile dal 25 febbraio, in concomitanza con il lancio ufficiale delle GPU NVIDIA RTX 50-series per laptop. Il prezzo della versione con RTX 5090 non è stato ancora annunciato, ma si prevede significativamente più alto.

Questa eGPU rappresenta una soluzione interessante per chi utilizza laptop professionali e ha bisogno di potenza grafica elevata in un setup portatile. Tuttavia, la compatibilità con i Mac resta un problema: i chip Apple Silicon, dall’M1 all’M4, non supportano le eGPU, lasciando molti creativi senza una soluzione GPU esterna.