Instagram: maggiori funzionalità dei DM, messaggi programmati, traduzioni e musica condivisa

Instagram continua ad ampliare le funzionalità nei messaggi diretti

Ora è possibile programmare un messaggio e tradurlo facilmente

La novità più interessante arriva da JENNIE e Doechii: ora si possono condividere brani musicali

Instagram DMs sono spesso usati per mandare un messaggio a qualcuno o condividere Reels con amici che hanno interessi comuni, ma Meta vuole trasformarli in un vero e proprio servizio di messaggistica centrale. Questo è ciò che sembra suggerire la nuova espansione delle funzionalità, attualmente in fase di rilascio.

A pochi giorni dall’introduzione della possibilità di assegnare un soprannome a un utente per San Valentino, Instagram ha annunciato quattro importanti novità per i messaggi diretti. La prima riguarda la possibilità di programmare un messaggio, una funzione sorprendentemente assente fino a ora. Con questa novità, Instagram sta recuperando terreno rispetto a servizi come iMessage, che ha introdotto questa opzione solo con iOS 18, Messenger e WhatsApp.

All’interno dell’app, ora è possibile scrivere un messaggio – incluse emoji e GIF – e impostarlo per l’invio in un secondo momento, sia nelle chat singole che nei gruppi. Il messaggio può essere programmato fino a 29 giorni in anticipo, un'opzione utile per non dimenticare appuntamenti importanti, come il compleanno di un amico o un anniversario.

(Image credit: Instagram)

Instagram è consapevole della sua dimensione globale e del fatto che gli utenti possano comunicare con persone che parlano lingue diverse. Per semplificare le conversazioni senza dover copiare e incollare i messaggi in un’app di traduzione o su un browser, ora è possibile tradurre direttamente un messaggio in 99 lingue all’interno di Instagram. Basta tenere premuto sul messaggio e selezionare l’opzione di traduzione, una funzione che potrebbe rivelarsi molto utile.

Un’altra novità riguarda i messaggi di gruppo, che spesso diventano un flusso continuo di contenuti, rendendo difficile recuperare informazioni importanti. Per aiutare gli utenti a gestire meglio le conversazioni, Instagram ora permette di fissare fino a tre messaggi in cima a una chat singola o di gruppo. Se, ad esempio, si sta organizzando un viaggio con gli amici, i dettagli essenziali rimarranno sempre visibili.

Infine, Instagram ha ampliato l’integrazione della musica nei messaggi. Dopo aver reso possibile l’aggiunta di brani alle Storie e ai Reel con effetti visivi come un disco in vinile che gira, ora si possono condividere e ascoltare brani direttamente nelle chat individuali o di gruppo.

Non è necessario uscire dall’app per cercare una canzone su Apple Music o Spotify, poiché è possibile trovarla e condividerla direttamente da un nuovo menu pop-up all’interno della chat. Il funzionamento è simile alla selezione di un brano per le Storie o come sottofondo per un Reel. Per lanciare questa nuova funzione, Instagram ha collaborato con JENNIE e Doechii.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Instagram)

Tutte queste novità rendono i messaggi diretti su Instagram più fluidi e pratici, ma allo stesso tempo incentivano gli utenti a restare all’interno dell’app invece di passare ad altre piattaforme.

Un’ulteriore funzione introdotta è la possibilità di generare un QR code che permette a un altro utente di unirsi facilmente a una chat di gruppo semplicemente scansionandolo.

Quale di queste nuove funzioni ti piace di più? Faccelo sapere nei commenti. Nel frattempo, io andrò a condividere un po’ di nuova musica in un DM con i miei amici.