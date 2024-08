Instagram ora vi permetterà di postare fino a 20 foto o video in una galleria: i vostri amici ne saranno entusiasti

Se avete sognato di pubblicare un carosello di post più lungo su Instagram - che si tratti di foto e video del vostro cane, di condividere la vostra ultima epica avventura di viaggio o magari semplicemente di un dump mensile - l'ultimo aggiornamento della funzione del gigante dei social media renderà il vostro sogno un po' più vicino.

Instagram, di proprietà di Meta, ha annunciato oggi che il feed, i post carosello, possono ora contenere fino a 20 foto o video. Si tratta di un raddoppio rispetto al precedente limite di 10 e, anche se non lo si usa quotidianamente, è comodo poter condividere di più se si decide di farlo.

(Image credit: Instagram)

Questi tipi di post di gallerie non solo hanno un effetto gradevole che consente di scorrere rapidamente le foto utilizzando i punti sotto la foto, ma sono anche un ottimo modo per condividere più contenuti di tipo simile in un solo post.I dumps mensili - con didascalia "Riassunto di luglio" o "Agosto fino ad ora" - sono diventati molto popolari sulla piattaforma ed è probabile che chi pubblica dumps mensili ne tragga un vantaggio maggiore.

Vale la pena notare che non si tratta di un limite da raggiungere; è possibile creare e pubblicare un post carosello con un numero di foto, video o entrambi i tipi di media compreso tra 1 e 20. Il nuovo limite si avvicina a quello di Tyler. Il nuovo limite si avvicina di più al limite di 35 di TikTok, che potrebbe essere visto come un tentativo di Instagram di aumentare il coinvolgimento rispetto all'app che è nota soprattutto per i video verticali.

Quest'ultima modifica si sta diffondendo a livello globale a tutti gli utenti di Instagram e potrebbe già essere un'opzione per voi se provate a postare. Anche Instagram sembra essere in piena attività con aggiornamenti e annunci: alla fine di luglioè stato lanciato "AI Studio" per aiutare gli utenti più grandi della piattaforma a coinvolgere i follower.