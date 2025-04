Instagram lancia Edits, il rivale gratuito di CapCut per creare Reels con AI e strumenti avanzati

Dopo mesi di attesa e rinvii, Instagram Edits è ufficialmente arrivato su Android e iOS. Anticipata a gennaio da Adam Mosseri, responsabile della piattaforma, l’app è stata presentata nel pieno delle tensioni tra TikTok e il governo USA, e ora si propone come la vera alternativa firmata Meta per la creazione di contenuti video.

Edits si presenta come un editor video basato su timeline, con una profonda integrazione nell’ecosistema di Instagram. Gli utenti possono non solo modificare i propri contenuti, ma anche accedere a metriche, effetti, suoni, clip audio e tendenze direttamente dalla piattaforma. Il tutto in un’interfaccia pensata per semplificare la creazione e la pubblicazione di Reels.

A differenza di CapCut (di proprietà di ByteDance, come TikTok), Edits punta a essere un hub creativo completo: non solo editing, ma anche gestione dei progetti. Tra le funzioni inedite, c’è la possibilità di usare "sticky notes" per annotare idee, pianificare contenuti e tenere traccia di ciò che si sta producendo, un chiaro segnale dell’intento di Meta di conquistare anche il dietro le quinte della content creation.

Con il debutto di Edits, Instagram entra ufficialmente nel territorio delle app di montaggio video, offrendo agli utenti uno strumento nativo per produrre contenuti senza passaggi esterni. Un passo strategico che potrebbe ridefinire il modo in cui i creator lavorano sulla piattaforma.

Instagram ha finalmente lanciato Edits, la sua nuova app gratuita per l’editing video su Android e iOS. Dopo mesi di attesa, rinvii e anticipazioni da parte di Adam Mosseri, responsabile della piattaforma, Meta ha ufficializzato il debutto del suo strumento pensato per offrire un’esperienza creativa completa e perfettamente integrata con Reels.

Edits punta a diventare il centro nevralgico della creazione video su Instagram. Oltre a modificare i propri contenuti con una timeline classica in stile iMovie o CapCut, l’app permette di esplorare altri Reels direttamente al suo interno. È possibile salvare note associate a contenuti d’ispirazione, come clip che si vogliono remixare o audio personalizzati da riutilizzare. In questo modo, si abbattono le barriere tra ricerca, ideazione e montaggio.

Uno degli elementi più interessanti per chi usa Instagram quotidianamente è la nuova videocamera ad alta qualità pensata per le registrazioni avanzate. L’obiettivo è chiaro: permettere di girare, editare e pubblicare tutto dentro l’app, senza bisogno di app esterne. Un approccio che riflette una tendenza sempre più evidente da parte di Meta, decisa a controllare l’intero processo creativo.

Dal punto di vista degli strumenti, ci sono tutte le funzionalità classiche: tagli, testo, effetti, tracce audio. Ma Instagram ha aggiunto anche opzioni più avanzate, come la funzione Cutouts, che isola automaticamente persone o oggetti con tracciamento, e Antimate, che probabilmente sfrutta modelli linguistici Meta per trasformare immagini in brevi animazioni video. A queste si affiancano effetti popolari come il green screen e strumenti per creare elenchi, note e bozze, pensati per aiutare i creator a pianificare contenuti e gestire progetti.

La parte inferiore dell’interfaccia ospita la barra degli strumenti, mentre sopra si trova la timeline con tracce video, audio e spazi dedicati a testo e overlay. Un layout familiare per chi ha già usato app come CapCut, ma con il vantaggio dell’integrazione diretta con Instagram.

Con Edits, Meta lancia un segnale chiaro: il futuro dei contenuti video passa da un ecosistema chiuso, potente e immediato. Ora resta da vedere se i creator migreranno davvero da soluzioni esterne a questo nuovo strumento.

Anche se non l’ho ancora provato personalmente, Instagram Edits sembra offrire tutte le funzioni di base che ci si aspetta da un editor video moderno. Il sistema drag-and-drop, insieme a strumenti per tagliare, dividere le clip e montare in modo semplice, dovrebbe rendere l’esperienza piuttosto immediata per chiunque voglia creare contenuti velocemente. Non mancano funzioni come i sottotitoli automatici, la possibilità di registrare voice-over e l'aggiunta di elementi visivi e testuali.

Una delle promesse più interessanti riguarda il futuro dell’app. Instagram ha infatti già annunciato che ascolterà attivamente i feedback degli utenti per plasmare lo sviluppo di Edits. Tra le novità in arrivo ci sono il supporto all’intelligenza artificiale per modificare i video con semplici prompt, l’introduzione dei keyframe, strumenti per la collaborazione tra creator e un ampliamento degli elementi interni come font, filtri ed effetti vocali.

Al momento è possibile montare video fino a 10 minuti e salvare i progetti sia sul dispositivo sia direttamente su Instagram, senza watermark. Un’ottima notizia per chi vuole mantenere alta la qualità dei propri contenuti senza compromessi.

Personalmente, sono curioso di vedere come Edits si comporterà rispetto a CapCut, che ho usato parecchio e che aveva subito limitazioni durante le recenti tensioni legate a TikTok. È vero che visivamente l’interfaccia di Edits ricorda quella di CapCut, ma non si può dire che CapCut abbia rivoluzionato il montaggio video mobile. Instagram potrebbe quindi avere l’opportunità di alzare l’asticella, soprattutto se le funzioni AI come Cutouts verranno affinate e rese accessibili davvero a tutti.

Il lancio di Edits come app gratuita sia su Android sia su iOS è una mossa importante. Non solo semplifica la vita ai creator, ma potrebbe anche spingere la concorrenza a introdurre nuove funzionalità per tenere il passo. Se siete curiosi di provarla, Edits è già in fase di distribuzione.