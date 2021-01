Netflix girerà il seguito di Tyler Rake, uno dei più grandi film dello scorso anno

Secondo il regista Sam Hargrave, durante il corso dell'anno 2021 Netflix vorrebbe filmare Tyler Rake 2, il sequel del grande successo Netflix del 2020 uscito sulla piattaforma alla fine dello scorso aprile. Il film diventò molto popolare perché uscì proprio quando i cinema di quasi tutto il mondo stavano chiudevano in massa e si sentiva la necessità di un ottimo film d’azione.

Abbiamo pochi indizi sulla nuova produzione, in ogni caso. Senza spoilerare il finale, sembrava difficile che la storia potesse avere un seguito, ma Netflix ha invece confermato la possibilità stringendo un accordo con Joe Russo nel maggio 2020 per scriverne il sequel. Russo è stato, tra le altre cose, uno dei registi di Avengers: Infinity War / Endgame.

Collider ha recentemente chiesto ad Hargrave se il piano fosse davvero quello di filmare entro la fine dell'anno, cosa che il regista ha confermato, con la produzione che punta a girare per l’inizio nell'autunno 2021. Siamo ancora in standby per via del COVID, ma le cose procedono come se dovessimo girare il prossimo autunno.

Joe Russo sta ancora mettendo a punto la sceneggiatura. Ho letto delle parti preliminari, ma sono curioso di vedere quella che sarà la versione definitiva. Speriamo di tornare in sella a breve e di portare in TV un’altra avventura ricca di azione con Tyler protagonista.

Hargrave non ha fornito molti dettagli sul sequel in termini di storia, ma dice che si è concentrato nello spingere le scene d’azione ai limiti. Hargrave è stato un coordinatore degli stuntman e uno dei registi della seconda unità sia in Avengers: Infinity War che in Avengers: Endgame. Tyler Rake è stato uno dei migliori film d’azione Netflix di sempre, e confidiamo che anche il seguito, che uscirà nel 2022, sia all’altezza del predecessore.

Il ritorno del film d'azione a medio budget

Tyler Rake è il tipo di film che non si vede troppo spesso al Cinema, si tratta di una produzione a medio budget con una o due grandi star. Netflix in ogni caso crede molto nel format, e ha realizzato diversi film analoghi come “Spenser Confidential” con Mark Wahlberg e Alan Arkin e “The Old Guard” con Charlize Theron, divenuti molto popolari sulla piattaforma.

Evidentemente gli spettatori che pagano un abbonamento a Netflix sono più avidi di buone storie dalla regia eccellente piuttosto che da lunghissimi kolossal hollywoodiani che sfoggiano miriadi di effetti speciali.

Forse è difficile immaginare di dover pagare il prezzo intero di un biglietto al cinema per vedere Tyler Rake, ma ecco perché questo tipo di film risulta perfetto per essere guardato su Netflix. I media risultano ancora legati al loro metodo di distribuzione.

E con il futuro dei cinema ancora molto incerto, vorremmo spendere altre due ore nel guardare Chris Hemsworth farsi largo tra soldati e spietati assassini.