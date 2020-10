Tyler Rake su Netflix avrà un sequel...o un prequel

Il film d'azione prodotto da Netflix "Tyler Rake" (Extraction, il titolo originale), con Chris Hemsworth avrà un sequel, o almeno è quanto è stato rivelato. Joe Russo, che ha scritto la sceneggiatura del film e l'ha prodotta con suo fratello Anthony, ha stretto un accordo per scrivere il sequel. La speranza è che il camaleontico Hemsworth ritorni a ricoprire il ruolo del mercenario Tyler Rake e che il regista Sam Hargrave sia ancora una volta della partita.

Tali decisioni, tuttavia, non saranno prese fino a quando la sceneggiatura non sarà completata definitivamente. Non è ancora chiaro infatti se questa nuova produzione sarà un sequel o un prequel. Questo particolare, non certo di poco conto, verrà determinato durante il processo di scrittura. "Non abbiamo ancora determinato se la storia sia ambientata nel futuro, oppure nel passato. Abbiamo però intenzione di proporre un grande finale a libera interpretazione, per lasciare il pubblico con molti interrogativi", ha detto Joe Russo a Deadline , che ne ha dato notizia.

Se avete già visto il film (ATTENZIONE SPOILER), saprete che le cose non sono andate troppo bene per Tyler Rake/Hemsworth alla fine del film. L'ambiguo finale menzionato da Russo, tuttavia, lascia aperta la possibilità che Rake sia sopravvissuto alle sue ferite e che sia pronto per una nuova missione.

Il film potrebbe per essere il migliore di Netflix in assoluto in termini ascolti, senza dubbio aiutato da un pubblico che non può andare al cinema durante il blocco imposto dal Covid-19.

Tyler Rake is kicking ass. 👊💪💥💥💪👊EXTRACTION is well on its way to becoming the biggest-ever film premiere on Netflix — with a projected 90 million households getting in on the action in the first 4 weeks.Thanks to everyone who watched so far! pic.twitter.com/WqZWrW2gBVMay 2, 2020

Hemsworth ha twittato con entusiasmo su "Tyler Rake" sin dal rilascio, suggerendo che la realizzazione di un sequel non sarebbe certo impossibile

Making this film was one of the most exhausting but rewarding experiences I’ve ever had. We set out to make the most insane, intense action film and I’m beyond proud of what we’ve achieved. Thankful to everyone involved in making this film possible. It’s out tomorrow on @netflix! pic.twitter.com/P6mxaymhdrApril 23, 2020

Hargrave, Hemsworth e Russos hanno precedentemente lavorato insieme su Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ciò ha preparato il terreno per la loro collaborazione su "Tyler Rake".

Se "Tyler Rake" sarà in grado di attirare oltre 90 milioni di visualizzazioni nelle quattro settimane dal 24 aprile, sua data di uscita, (come esclusiva Netflix), il film supererà il successo della commedia d'azione di Mark Wahlberg Spenser Confidential (con 85 milioni di visualizzazioni) e il film d'azione di Ryan Reynolds 6 Underground (con “soli” 83 milioni di ascolti). Questi numeri si basano sulla metodologia di Netflix che considera un film come visto, basandosi su due soli minuti di riproduzione.

La scelta dell'ambientazione di Tyler Rake è stata la chiave del suo successo?

I fratelli Russo credono che l'enorme numero ottenuto da "Tyler Rake" sia dovuto anche alla loro decisione di girare in India, che hanno visitato per la prima volta durante il tour dei media per i loro film sugli Avengers.

"Siamo rimasti scioccati di non riuscire a pensare a un film d'azione occidentale significativo che sia stato girato lì. Inoltre gli elementi culturali sono stati in grado di potenziarne ulteriormente la narrazione", ha dichiarato Joe Russo.