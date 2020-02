Netflix: come disattivare l’autoplay

Finalmente è disponibile su Netflix l’opzione per disabilitare l’autoplay automatico dell’episodio successivo, chiesta a gran voce da moltissimi utenti. Inoltre è ora possibile disattivare la riproduzione automatica dei trailer durante la selezione delle serie televisive.

L’impostazione è raggiungibile esclusivamente tramite browser web. Al momento non è possibile infatti modificarla dall'app per smartphone o per televisori smart.

L’operazione in ogni caso è semplicissima. Basterà infatti:

Effettuare l’accesso sul sito Netflix da un qualsiasi browser;

Cliccare sulla proprio foto profilo nell’angolo in alto a destra;

Cliccare su “Gestisci profili”;

Cliccare sull’icona della matita del profilo che si vuole modificare;

Deselezionare a piacere l’opzione per riprodurre automaticamente l’episodio successivo o le anteprime mentre si sfogliano le serie.

Qualsiasi modifica selezionata sarà applicata a tutti i dispositivi di riproduzione, anche se potrebbe esserci un lieve ritardo prima che l’effetto sia applicato. Una strategia per forzare l’aggiornamento dell’opzione è quella di selezionare un profilo diverso dal vostro e poi tornare al proprio, oppure quella più radicale di effettuare il log out da Netflix sul dispositivo in questione e rieffettuare l’accesso subito dopo.

Da questo momento in poi sarà più facile dare un’occhiata al vasto catalogo Netflix senza video che si avviano in background o, cosa ancora più importante, non sarete costretti a cercare freneticamente il telecomando alla fine di ogni puntata per impedire a Netflix di avviare l’episodio successivo dopo soli cinque secondi. A meno che non siate nel bel mezzo di una maratona notturna, s'intende.