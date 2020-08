Mulan: Disney Plus spiega come funziona il noleggio

Disney ha lasciato di stucco molti fan quando ha annunciato che il live-action di Mulan sarebbe stato disponibile per gli abbonati a Disney Plus in contemporanea alla sua uscita nei cinema.

Il film dovrebbe debuttare il 4 settembre, e qualche settimana fa Disney ha confermato che l'accesso al titolo tramite la piattaforma streaming non rientrerà nel prezzo dell'abbonamento. Sarà invece possibile acquistare il film in versione digitale, al costo di 29,99 dollari. Il prezzo per l'Italia, sempre che rientri tra i Paesi in cui il film sarà disponibile su Disney Plus, non è ancora stato annunciato.

La cosa interessante è che, secondo quanto riportato sulla pagina informativa di Disney Plus Canada , chi pagherà per vedere il titolo in anteprima godrà di un "accesso premium", che permetterebbe di accedere alla visione di Mulan ogni volta che lo si desidera. O meglio, ogni volta che lo si desidera fintantochè l'utente continuerà a pagare anche l'abbonamento mensile a Disney Plus.

Detto questo, vi ricordiamo che con ogni probabilità l'anno prossimo Mulan verrà reso disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Disney Plus. Se non state proprio nella pelle all'idea di vederlo, potrebbe convenirvi pazientare qualche mese.

Ne vale la pena?

Senz'altro varrà la pena pagare la cifra richiesta per il noleggio se sarete in tanti a voler guardare Mulan, oppure se avete intenzione di sfruttare al massimo il titolo e guardarlo più volte, magari con la sicurezza che rinnoverete l'abbonamento a Disney Plus. In caso contrario, con ogni probabilità converrà acquistare un biglietto del cinema.

Disney in ogni caso ha affermato che si tratta di un caso isolato. Gli altri film e contenuti Disney di prossima uscita arriveranno nei cinema, per poi approdare successivamente sulla piattaforma streaming.