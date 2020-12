I migliori regali di natale per chi ama la musica

Non è stato un anno facile per l'industria musicale visto il gran numero di concerti annullati, tuttavia gli artisti stanno facendo del loro meglio per produrre nuove tracce mentre sono in lockdown. Chi ama la musica dal vivo ha sofferto molto in questo 2020 anche se, per fortuna, al giorno d'oggi abbiamo tutti i mezzi per ascoltare le nostre canzoni preferite quando e dove vogliamo.

Di certo ascoltando musica in casa non si possono provare le stesse sensazioni che si vivono tra la calca sotto un palco, ma con un buon paio di cuffie o un impianto stereo degno di questo nome è possibile godersi al meglio i brani che preferite comodamente seduti sul divano, mentre cucinate o mentre vi allenate.

Per aiutarvi a godere al meglio della musica che amate abbiamo stilato una lista di possibili regali natalizi dedicati a tutti gli audiofili. Che preferiate ascoltare la musica su Spotify o Apple Music, da un vinile o da un CD, tra i nostri prodotti consigliati troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, o di qualcuno a cui volete fare un regalo speciale,

Sony WH-1000XM4 Le migliori cuffie del 2020 secondo Techradar Design acustico: Chiuso | Peso: 254 grammi | Lunghezza del cavo: 1,2 metri | Risposta in frequenza: 4 - 40.000 Hz | Driver: 40 mm, a cupola (bobina CCAW) | Sensibilità: 104,5 dB | Impedenza: 47 ohm | Autonomia: 30 ore | Copertura wireless: 30 metri | NFC: Sì Prime 349 € Vedi Da Amazon Qualità del suono migliorata Cancellazione del rumore ottima È possibile connettere fino a due dispositivi Non sono impermeabili Qualità delle chiamate migliorabile

Siete sempre stati indecisi tra cancellazione del rumore e qualità audio? Nessun problema, le cuffie Sony WH-1000XM4 non hanno solo una delle migliori tecnologie per la cancellazione del rumore sul mercato, ma garantiscono anche una qualità del suono incredibile.

Guardandole potreste dubitarne: il design delle MX4 è piuttosto anonimo e somiglia molto a quello delle precedenti WH-1000XM3, dalle quali tuttavia differiscono ampiamente grazie a diverse migliorie introdotte da Sony. Tra queste troviamo il sistema DSEE Extreme Audio Upscaling, la possibilità di accoppiarle a più dispositivi contemporaneamente e la superba qualità del suono, perfino migliorata rispetto alle già ottime MX3. Mi raccomando però, tenetele lontane dall'acqua!

Audio-Technica AT-LP120-USB Il miglior giradischi per neofiti (e non) Dimensioni: 450,0 mm x 352,0 mm x 157,0 mm | Motore: azionamento diretto | Piatto: alluminio pressofuso | Preamplificatore phono: Sì | USB: Sì | Velocità: 33 ⅓, 45, 78 rpm | Stilo: AT95E 379 € Vedi Da Amazon Ottima qualità sonora, in relazione al prezzo Perfetto sia per i neofiti che per i professionisti Costruzione in plastica Qualità da USB mediocre

Audio-Technica AT-LP120-USB è un ottimo giradischi e si adatta al meglio alle necessità di appassionati e neofiti del vinile. Su di esso potete ascoltare dischi 33 ⅓, 45 e 78 RPM, in pratica di tutte le tipologie disponibili.

I neofiti ameranno la sua semplicità mentre gli utenti più esperti adoreranno la possibilità di scegliere l'angolo di tracciamento verticale e la forza di tracciamento, oltre alla possibilità di sostituire facilmente la conchiglia della testina.

L’AT-LP120-USB assomiglia molto al più costoso Technics SL-1200, ma il prezzo è molto inferiore ed è difficile pretendere di più. C'è persino un'uscita USB che consente di esportare i propri dischi su computer, se lo si desidera. Per farla breve, è un giradischi che trova il perfetto equilibrio tra la facilità d'uso adatta ad un principiante e le funzionalità che un esperto si aspetta di trovare in un prodotto di questo tipo.

Jabra Elite 85H Elevata qualità a un prezzo onesto Design acustico: Chiuso | Peso: 300 g | Frequenze: 10Hz / 20kHz | Driver: 40mm | Tipologia Driver: Dinamico | Autonomia: 36 hours | Portata Wireless: 10 meteri Prime 199,99 € Vedi Da Amazon Ottima autonomia Ottima cancellazione del rumore Manca il supporto per alcuni codec Bassi migliorabili

Con un autonomia da prime della classe, un design accattivante e una miriade di personalizzazioni le Jabra Elite 85h sono un regalo di natale con i fiocchi per qualsiasi amante della musica (e non costano un occhio della testa per quello che offrono).

Audioengine D1 24-Bit DAC Musica digitale di qualità? Ecco la soluzione. Input: Analogico, USB, controllo volume dal pannello frontale, playback audio 192khz Prime 199 € Vedi Da Amazon Ottima riproduzione audio Abbastanza piccola da entrare in una tasca Costosa

La musica digitale non è più tanto in voga da quando sono tornati in scena i vinili. Tuttavia, grazie a servizi come Tidal, c'è ancora un buon numero di appassionati che non vuole rinunciare all'ascolto di musica in alta qualità, e AudioEngine D1 è lo strumento perfetto per godersi al meglio tutte le sfumature delle vostre tracce preferite.

Il dispositivo può essere collegato in modo semplice al PC tramite una porta USB. Se ascoltate la musica su Spotify potreste non notare grandi differenze, ma se al contrario avete delle buone cuffie e siete in cerca di qualità, questo convertitore digitale-analogico è davvero un'ottimo strumento.

Audioengine A2+ Le cose grandi arrivano nei pacchetti piccoli Peso: 1,6 kg a sinistra, 1,4 kg a destra | Dimensioni: 15 cm x 10 cm x 13,3 cm | Altoparlanti: woofer in Kevlar da 7 cm, tweeter a cupola in seta da 2 cm | Connettività supportata: Wireless con adattatore W3 di Audioengine | Ingressi audio: USB, RCA, mini-jack stereo da 3,5 mm | Uscite: RCA Prime 299 € Vedi Da Amazon Convertitore DAC incorporato Audio non compresso tramite USB Subwoofer non incluso

Le Audioengine A2 + sono sul mercato da circa quattro anni, ma rimangono senza dubbio tra i migliori altoparlanti per computer in circolazione.

Il design elegante è accompagnato da un'ottima qualità del suono grazie al DAC (convertitore digitale-analogico) integrato e il collegamento tramite USB è semplice e immediato.

Manca il subwoofer, ma vi servono più bassi potete collegarne uno venduto separatamente tramite l'ingresso RCA.

JBL Flip 5 Potente e durevole Peso: 544 g | Autonomia: 12 ore | Distanza massima wireless: N/D | Risposta in frequenza: 65 Hz - 20 kHz | Driver: 40 mm | NFC: No | Versione Bluetooth: 4.2 | Aux-in: No | Ricarica USB: No Prime 89,99 € Vedi Da Amazon Ottima resa del suono Facile da usare Manca la porta AUX Manca il microfono

JBL Flip 5 è la prova che le migliori casse Bluetooth non sono necessariamente quelle con le specifiche più impressionanti.

Flip 5 è una cassa semplice ma estremamente resistente, con un'ottima resa del suono e una buona qualità costruttiva.

Grazie all'ottimo design e alla certificazione IPX7 potrete usarlo all'esterno senza pericolo durante gite, escursioni o semplicemente quando andate in spiaggia con gli amici.

