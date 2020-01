Mi Watch Color, Xiaomi svela il nuovo smartwatch per il 2020

Il 2020 è qui ed è accompagnato da nuovi gadget: in particolare, Xiaomi avrebbe in serbo un nuovo smartwatch, Mi Watch Color, svelato in un breve video promozionale. Sebbene il video non faccia luce su dettagli e specifiche, ci dà alcune idee sul design.

Per cominciare, il device ha una cassa circolare, a differenza del design quadrato del Mi Watch che ha debuttato pochi mesi fa. Sono visibili due pulsanti sulla destra del quadrante e pare equipaggiato con cinturini sostituibili. Secondo Gadgets360 , il quadrante sarà disponibile solo nelle colorazioni nero, oro e argento, a differenza dei cinturini.

Purtroppo non abbiamo alcun indizio in merito al sistema operativo in esecuzione su questo device, anche se considerando che Mi Watch è dotato di Wear, sarebbe sorprendente se questa variante Color ne avesse uno diverso.

Dalla clip di 36 secondi che Xiaomi ha pubblicato, sembra dotato di: rilevamento dell'attività fisica, monitoraggio della frequenza cardiaca, notifiche delle app e monitoraggio del sonno. Al momento non abbiamo informazioni sui prezzi né notizie sulla sua disponibilità al di fuori della Cina , ma la data di vendita è fissata per il 3 gennaio, per cui a breve ne sapremo di più.

Nel frattempo, i rendering della confezione al dettaglio pubblicati sui social media e individuati da GSMArena mostrano che il dispositivo indossabile vanta un display AMOLED da 1,39 pollici, 454 x 454 pixel, con una batteria da 420 mAh che, a detta di Xiaomi, assicura un'autonomia di ben 14 giorni. Inoltre, resiste sino ad una profondità di 50 metri; NFC e GPS sono inclusi.

Potrebbe essere uno dei wearable più interessanti del 2020, ma non sappiamo se sarà disponibile in Europa.

Via 9to5Google