Magic Eraser, la "gomma magica" di Google in arrivo su iPhone e Galaxy

Uno dei punti di forza degli smartphone Google Pixel sono le funzioni software esclusive, in particolare gli strumenti di editing fotografico. Se si vuole utilizzare l'incredibile Photo Unblur, ad esempio, è necessario avere un Pixel 7 o Pixel 7 Pro. Ora Magic Eraser, una delle principali funzioni di Google per i Pixel, sta per arrivare su una miriade di altri dispositivi, compresi gli iPhone e gli smartphone Android.

Magic Eraser è stato lanciato con i telefoni Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e successivamente introdotto anche per Pixel 6a che, inizialmente, non era dotato.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda tutti gli abbonati a Google One, compresi gli utenti iOS, potranno utilizzare il Magic Eraser in Google Foto.

Google One è un piano di cloud storage e servizio VPN che offre più spazio per il proprio account Google gratuito. Se si sincronizzano foto e video con Google Foto, questa funzione può essere particolarmente utile, soprattutto con le fotocamere e i video ad alta risoluzione di oggi.

Magic Eraser è uno strumento di cancellazione intelligente in grado di rilevare gli elementi indesiderati sullo sfondo e di suggerirne la rimozione. Questi elementi vengono sostituiti con miglioramenti naturali e fotorealistici. È possibile selezionare l'elemento dello sfondo che si desidera distruggere o lasciare che Magic Eraser lo faccia per voi.

Google ha fatto la mossa giusta integrando questa funzione in Google Foto senza renderla un’esclusiva delle fotocamere degli smartphone Pixel e ciò significa che è possibile modificare qualsiasi foto archiviata nel cloud di Google, non solo quelle scattate di recente.



In un futuro prossimo potrebbe esserci la possibilità di vedere altre funzioni espandersi al di fuori dell’ecosistema Google, come Photo Unblur che si trova nell'app Google Foto e, allo stesso modo del Magic Eraser, non è esclusiva dei prodotti Pixel.

Una questione di mercato

A dire il vero, il motivo per cui Google sta condividendo Magic Eraser tra le varie piattaforme è che i principali concorrenti avranno presto offerte simili sul mercato, se non lo hanno già fatto. Adobe offre l'editing context-aware e Apple ha "solleva soggetto dallo sfondo" sull'iPhone.

Tuttavia, è stato un ottimo punto di vendita per i telefoni Google e ha aiutato Google a fare un po' di strada. Le fotocamere non dovevano essere così eccezionali se gli strumenti di fotoritocco potevano correggere qualsiasi foto. In realtà, i telefoni Google Pixel hanno ottime fotocamere, soprattutto se si scelgono i modelli Pro.