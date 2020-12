macOS Big Sur 11.1: con l'aggiornamento arriva il supporto per Apple AirPods Max

Apple ha rilasciato il primo aggiornamento importante per macOS Big Sur 11.1 che, oltre a un buon numero di funzionalità, introduce il supporto per le nuovissime AirPods Max.

Gli utenti Mac che stanno già utilizzando macOS Big Sur 11.1 possono collegare le AirPods Max e godersi tutte le funzioni extra come l'EQ adattivo che, stando a quanto sostiene Apple, modifica la qualità del suono in tempo reale basandosi sull'aderenza dei padiglioni alle orecchie di chi le indossa.

Ovviamente non manca il supporto per la cancellazione del rumore attiva (ANC), particolarmente utile per chi vive in città e vuole limitare i rumori ambientali e la modalità "trasparenza" che, al contrario, consente di sentire al meglio tutti i suoni circostanti veicolandoli tramite dei microfoni esterni. Apple ha anche promesso un audio spaziale con tracciamento dinamico della testa per un effetto "concerto".

macOS Big Sur 11.1: un rapido sguardo alle nuove funzioni

Il supporto per AirPods Max è uno dei punti salienti dell'aggiornamento, ma Apple ha introdotto diverse migliorie su macOS Big Sur 11.1, quindi consigliamo a tutti gli utenti Mac di scaricarlo al più presto.

Tra queste c'è l'introduzione di una scheda specifica per Apple TV+ all'intero dell'app Apple TV che aiuta a trovare in modo rapido e intuitivo gli show originali e il film esclusivi Apple, come The Morning Show. Anche le funzioni di ricerca di Apple TV hanno ricevuto degli aggiornamenti.

I widget Apple News, da oggi, sono disponibili nel Centro Notifiche e consentono di rimanere aggiornati con tutte le ultime novità grazie al sistema di notifica associato. A questo si aggiunge una modifica del contratto sulla privacy che dovrebbe garantire una maggiore sicurezza degli utenti comunicando quali dati verranno condivisi dalle singole app presenti sullo store.

L'app Foto riceve il supporto per Apple ProRAW (il formato esclusivo di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max ). Maps invece ha una nuova funzione che mostra la qualità dell'aria in base al luogo in cui ci si trova.

Una delle novità più interessanti dei MacBook M1, come MacBook Air (M1, 2020), è che possono utilizzare le app iPhone e iPad; per garantire un'esperienza adeguata, macOS Big Sur 11.1 introduce nuove opzioni per ogni app permettendovi di passare alla modalità panorama o ritratto e utilizzare le app a schermo intero.

Come aggiornare macOS Big Sur 11.1

Oltre ai miglioramenti descritti qui sopra, il nuovo OS Apple risolve diverse problematiche della versione precedente. Se state già utilizzando Big Sur, potete aggiornare il vostro OS entrando nella cartella Preferenze di sistema e cliccando su "Aggiornamento Software" dopo aver selezionato la versione 11.1.

