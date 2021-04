Le piattaforme streaming sono davvero inclusive?

Secondo quanto emerge da un'indagine condotta da Lenstore, è evidente che il settore dell'intrattenimento dovrebbe impegnarsi per garantire l'accessibilità ai servizi streaming per chi è affetto da disabilità visive.

Sono stati analizzati migliaia di film e serie TV su Netflix e su Disney+, ed è stato scoperto che i contenuti audio descritti sulle piattaforme per lo streaming in Italia tendono a scarseggiare. Le descrizioni audio sono importantissime, in quanto forniscono informazioni essenziali per la comprensione di quanto si sta svolgendo sullo schermo.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo ora a causa della pandemia di COVID-19, l'importanza dei servizi streaming è diventata cruciale per il mondo dell'intrattenimento, e naturalmente tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni di poterne beneficiare in eguale misura.

Lo studio ha scoperto che il 60,7% dei contenuti Netflix Italia non sono audio descritti e quindi non fruibili dalle persone ipovedenti. Tra questi ci sono alcuni tra i più famosi film Netflix come Il Padrino e Il Signore degli Anelli, nonchè serie TV cult come Friends.

Facendo un confronto, è emerso che su Disney+ sono presenti più contenuti forniti di audiodescrizione. Più del 68,01% dei film e delle serie TV su Disney+ contiene descrizioni audio ed è accessibile agli utenti ipovedenti. Mancano tuttavia all'appello alcuni spettacoli famosi, come X-Men e I Simpson.

Roshni Patel, Professional Services Manager presso Lenstore, afferma che "servizi come Netflix e Disney+ hanno fornito a milioni di persone la necessaria evasione in questi tempi difficili, ma il lockdown è molto più alienante per le persone affette da disabilità visive, la cui vita sociale e l’accesso a servizi importanti sono stati notevolmente ridotti. È importante che attività come queste siano accessibili a tutti. Senza descrizione audio, le persone con disabilità visive rimangono escluse da una grande quantità di contenuti".