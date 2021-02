iPhone pieghevole: potrebbe esserci il supporto per Apple Pencil

Sappiamo ancora poco su iPhone Flip o iPhone Foldable che dir si voglia, ma stando al report recentemente pubblicato dall'analista cinese EqualOcean, il primo pieghevole dell'azienda di Cupertino verrà lanciato nel 2023 e disporrà di un display da 7.3 o 7.6 pollici.

Non è tutto, sembra che date le considerevoli dimensioni dello schermo il pieghevole Apple potrebbe integrare il supporto per Apple Pencil. Ci teniamo a sottolineare che non ci sono certezze a riguardo, ma la logica ci dice che potrebbe trattarsi di un'ipotesi piuttosto sensata.

Ora cerchiamo di analizzare le informazioni che abbiamo e mettiamole a confronto con quanto riportato da EqualOcean. Innanzitutto, la data di lancio prevista per il 2023 combacia con quanto affermano gran parte dei rumor circolati finora, quindi potrebbe risultare attendibile.

Se questa finestra di lancio venisse confermata, vorrebbe dire che Apple ha ancora molto lavoro da fare sul suo primo iPhone pieghevole.

Considerando le dimensioni ipotetiche dello schermo, potremmo escludere che il design di iPhone Foldable somigli a "conchiglia" visto su Motorola Razr. Apple potrebbe aver optato per un formato simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 2, che al contrario del Motorola sembra uno smartphone normale ma può essere aperto come se fosse un libro per aumentare la superficie del display.

Sempre sul piano ipotetico, il display da 7.3 o 7.6 pollici dovrebbe far riferimento alle dimensioni estese, dato che si tratta di un formato ben più grande del normale.

Del resto, tra le varie ipotesi, la più importante riguarda senza dubbio la compatibilità con Apple Pencil. Dato che la stilo Apple (come la sua versione Pro Apple Pencil 2) sono piuttosto grandi, potremmo assistere al lancio di una "Apple Pencil 3", magari concepita in un formato più piccolo per adattarsi al nuovo iPhone pieghevole.

Per ora non esistono smartphone pieghevoli che supportano le stilo, anche se stando a recenti rumor Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe avere questa opzione. Di norma le stilo sono destinate ai tablet, dato che la grandezza del display agevola la scrittura e il disegno, caratteristica che viene in parte ripresa anche dai pieghevoli, in gran parte dotati di display di dimensioni superiori ai 7".

Per ora brancoliamo nel buio e non possiamo andare oltre i rumor e le ipotesi. Dovremo attendere un annuncio di Apple per dirvi qualcosa di certo ma, almeno per ora, sembra un'eventualità remota.