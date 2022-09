iPhone 15 Pro diventa iPhone Ultra, sempre più potente (forse)

Ormai iPhone 14 è ufficiale, e tra pochi giorni i primi clienti cominceranno a ricevere i nuovi modelli - compresi iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro. Chi non è convinto dal top di gamma Apple 2022, magari perché è già soddisfatto del suo iPhone 13 Pro, magari preferisce aspettare e vedere come sarà il prossimo iPhone 15.

Ebbene, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo (opens in new tab), l'anno prossimo la differenza tra i modelli standard e i modelli Pro sarà ancora più marcata. Ad oggi, lo ricordiamo, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max possono contare su un nuovo processore e su un comparto fotografico migliore.

Anzi, secondo Kuo aumenterà la differenza anche tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max; ad oggi, invece, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono separati solo dalla dimensione dello schermo e da 100 euro di prezzo.

iPhone Ultra

Non è la prima volta che sentiamo idee simili, e sicuramente con la famiglia iPhone 14 Apple sembra aver intrapreso una strada nuova, da questo punto di vista.

Tra l'altro, Mark Gurman (opens in new tab) di Bloomberg, che in passato ci ha azzeccato più di una volta, crede che iPhone 15 Pro Max cambierà nome e si chiamerà iPhone Ultra. Un altro dettaglio per far capire che si tratterà di un modello diverso.

Ovviamente sono cambiate parecchie cose da quanto Apple presentava un solo iPhone ogni anno. Oggi i modelli di iPhone 14 sono quattro, e c'è anche iPhone SE (2022), uscito all'inizio dell'anno.

Per Apple questa nuova strategia, con più modelli e più differenziazione, potrebbe tradursi in maggiori vendite, e in più persone che passando da Android ad iPhone. Non se ne può essere certi, ma in genere Apple ha successo con queste operazioni.

Allo stesso tempo, scegliere il migliore iPhone per le proprie esigenze potrebbe diventare più difficile, ma per problemi del genere potrete sempre contare sulle guide di Techradar.