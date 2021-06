iPad Pro 2022 erediterà una delle migliori funzioni di iPhone 12

Anche se iPad Pro (2021) è appena uscito, Apple sta già lavorando al prossimo iPad Pro (2022), oltre che su altri due tablet che dovrebbero uscire nei prossimi mesi, tra cui iPad 2021 e l'attesissimo iPad Mini 6.

Un report di Bloomberg svela alcuni dettagli sui prossimi iPad oltre a dare i primi indizi sul futuro iPad Pro (2022). Da quanto si legge nel documento, il prossimo tablet Pro di Apple avrà una parte posteriore in vetro, un sistema di ricarica wireless inversa e sarà compatibile con la tecnologia MagSafe, che per ora è presente solo su iPhone 12.

Il MagSafe è stato introdotto proprio con la gamma iPhone 12 e consiste in un sistema che permette di agganciare magneticamente il retro dello smartphone a caricatori, case e accessori dedicati alla ricarica.

Se la tecnologia arrivasse su iPad Pro potrebbe aprire le porte a una serie di funzioni interessanti sia per coloro che utilizzano il tablet in ambito lavorativo, sia per chi usa il tablet per giocare o guardare film e serie TV in streaming. Come?

La prima cosa che ci viene in mente è un supporto magnetico dedicato agli iPad che consentirebbe di posizionare il tablet a diverse angolazioni in base alle esigenze; in aggiunta Apple potrebbe commercializzare uno speaker compatibile da agganciare al tablet quando serve qualche decibel in più.

iPad (2021) e iPad Mini 6

Del resto Bloomberg non si è limitato a parlare delle novità che potremmo trovare su iPad Pro 2022, dato che ci sono altri due tablet Apple in arrivo entro il 2021.

Il primo dovrebbe essere il modello entry level della linea, ovvero iPad 2021. Stando al report, il tablet Apple dovrebbe avere uno spessore leggermente ridotto rispetto al precedente iPad 10.2 ed essere orientato agli studenti, anche se non al momento non sappiamo se ci saranno delle funzioni dedicate allo studio.

Nel leak spuntano anche delle informazioni su iPad Mini 6, che dovrebbe avere delle cornici più sottili rispetto al modello precedente e un design simile a iPad Air 4, come ipotizzato da diversi rumor circolati nei mesi scorsi.

Entrambi gli iPad dovrebbero arrivare entro la fine del 2021, probabilmente in concomitanza con il lancio di iPhone 13.

A conti fatti questa data non sorprende, dato che Apple propone un nuovo iPad entry level ogni anno; al contrario è da tanto che sentiamo parlare del lancio di iPad Mini 6 senza avere riscontri, quindi consigliamo ai nostri lettori di non dare per scontato l'arrivo di entrambi i tablet.