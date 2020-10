iPad Air: nuovo modello forse in arrivo con Touch ID integrato nel display

Il nuovo iPad Pro non vi ha convinto? In questo caso, vi consigliamo di aspettare fino a settembre: secondo una recente indiscrezione, infatti, la nuova serie iPad Air potrebbe includere un modello con sensore Touch ID integrato nello schermo, simile a quello di smartphone top di gamma come Samsung Galaxy S20 .

Queste informazioni provengono da un account Twitter chiamato L0vetodream , che cita anche il presunto nome del nuovo tablet targato Apple: iPad Air 4 (il nome potrebbe comunque cambiare prima del debutto ufficiale). La fonte non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Apple non ha mai integrato uno scanner per le impronte digitali nel display dei suoi smartphone, ma potrebbe farlo con la serie iPhone 12 . In caso contrario, il presunto iPad Air 4 sarà il primo prodotto del colosso di Cupertino a includere la suddetta tecnologia.

Tra i prossimi arrivi, l’utente su Twitter cita anche un MacBook da 12 pollici con processore ARM, un prodotto di cui non avevamo mai sentito parlare. A parte il nome, tuttavia, non ha scritto nient’altro in merito.

La fonte afferma anche che Apple stia preparando un nuovo iPad più economico con un SOC A12, anche se la futura disponibilità di tale prodotto rimane al momento incerta.

大致布局应该是这样的:airpods 3liteapple tvairtagiPhone9 A13imacmacbook 12 armmac miniipad pro 11 12.9 tofairpods X头戴式耳机无线充电板homepod liteipad air4 全面屏11寸带指纹ipad 2020 A12游戏手柄 iPhone12 liteiPhone12 6.1iPhone12 pro 6.1iPhone12 pro 6.7March 12, 2020

L'altra grande sorpresa (pubblicata in un secondo tweet ) riguarda lo sviluppo di un controller di gioco proprietario, un dispositivo progettato per i titoli di Apple Arcade , servizio disponibile su iPhone, iPad e Apple TV .

Questa fonte non è molto nota nel settore, tuttavia analizzando i suoi precedenti tweet, sembra affidabile. Vi ricordiamo che si tratta solo di indiscrezioni non confermate, anche se senz'altro ci aiutano a farci un'idea su ciò che Apple potrebbe introdurre nel corso dell’anno.

Via Macrumors