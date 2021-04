iOS 14.5 potrebbe arrivare molto presto sui vostri iPhone

La prossima grande novità in arrivo su iPhone è senza dubbio iOS 14.5, possibilmente l'ultimo aggiornamento iterativo importante del sistema operativo mobile di Apple prima di iOS 15, previsto per fine anno.

Apple deve ancora comunicare la data di uscita per iOS 14.5, ma potrebbe comunque arrivare il 20 aprile, in occasione dell'importante evento Apple in cui ci aspettiamo di vedere il nuovo iPad Pro 2021, l'iPad Mini 6 e molto altro.

D'altronde ci sono vari indizi che suggeriscono questa possibilità, come ci insegna anche la storia di Apple.

L'azienda, infatti, non è nuova a situazioni del genere. Apple ha lanciato iOS 12.2 durante l'evento primaverile del 2019, insieme a prodotti come iPad Air 2019 e iPad Mini 2019.

L'azienda non ha organizzato eventi per marzo 2020, pertanto la tradizione non ha proseguito. Il prossimo evento Apple, però, è ormai imminente (20 aprile) pertanto potremmo aspettarci qualcosa di simile per iOS 14.5.

Ovviamente non è l'unico indizio a nostra disposizione: Apple sta anche aggiornando diverse app meno recenti con i nuovi certificati di firma, un processo che l'azienda segue sempre prima di rilasciare nuovi software.

Apple ha svelato anche l'ottava beta per sviluppatori di iOS 14.5 la scorsa settimana, un altro elemento che suggerisce l'approssimarsi della versione definitiva.

Probabilmente non arriverà subito dopo l'evento, tuttavia potremmo ricevere un aggiornamento direttamente da Apple circa la data di uscita della nuova versione del sistema operativo per iPhone.

Ma perché tanto entusiasmo per iOS 14.5? Consentirà a Siri di conoscere meglio i vostri lettori musicali, apporterà il supporto per i controller PS5 e Xbox Series X e includerà diverse altre migliorie di cui potete leggere qui.