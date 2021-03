iPad mini 6: Apple potrebbe lanciare una variante Pro nella seconda metà del 2021

Gli amanti dei tablet compatti saranno contenti di sapere che Apple è al lavoro su una nuova gamma di iPad Mini, tra cui potrebbe esserci anche una variante Pro.

A darne notizia è la piattaforma di blogging sud coreana Naver, che oltre a indicare una possibile data di lancio entro la seconda metà dell'anno, sostiene che iPad mini Pro sia già in via di sviluppo.

Stando all'indiscrezione, il tablet Apple avrebbe uno schermo da 8.7 pollici (un bel passo in avanti rispetto ai 7.9 pollici di iPad mini 2019). Non ci sono indicazioni sul design, ma probabilmente per ospitare un display di dimensioni maggiori il nuovo iPad avrà delle cornici più sottili simili a quelli dei recenti iPad Pro, che per dare priorità allo schermo hanno rinunciato anche al tasto home.

Due iPad in un solo anno?

Per ora si trattai voci di corridoio, dato che la fonte citata non è particolarmente conosciuta e nessun'altro ha parlato di un iPad mini Pro.

Del resto non possiamo escludere che Apple si muoverà realmente in questa direzione. Abbiamo già sentito parlare di un display più ampio da 8.5 pollici, che insieme alle cornici più sottili dovrebbe rinnovare il look del nuovo iPad per renderlo più simile all'attuale iPad Pro.

Sappiamo anche che il prossimo iPad mini dovrebbe arrivare entro la prima metà del 2021, mentre il suddetto report parla di seconda metà dell'anno per la variante Pro. Stando a questa informazione, Apple potrebbe decidere di presentare due varianti di iPad mini nello stesso anno. Se cosi fosse, potremmo vedere un iPad Mini 6 entro l'estate e un iPad mini Pro nella seconda metà dell'anno.

Bisogna considerare che la gamma iPad Mini è sempre stata considerata di nicchia, e lanciare una versione Pro del dispositivo potrebbe rappresentare un rischio per Apple.

Al momento non ci sono certezze, ma vi aggiorneremo non appena riusciremo a fare chiarezza sul futuro dei prossimi iPad Mini.

