Intel dà la caccia ad AMD, se queste specifiche di Comet Lake sono indicative

Poco tempo fa abbiamo intravisto l’ Intel Core i3-10300 , un processore entry-level dotato di hyperthreading, parte della serie Comet Lake-S , ormai prossima al lancio. Ora, grazie a questo nuovo leak, possiamo vedere l’intero ventaglio di processori Intel di decima generazione dedicata ai PC desktop.

Sono infatti state pubblicate da Informatica Cero alcune slide riportanti l’intera lineup Intel: si parte dai 4-core, 8-thread del i3-10100 per salire fino ai 10 core, 20-thread della punta di diamante i9-10900K. Se queste specifiche sono veritiere, nel 2020 potremmo vedere dei netti miglioramenti da parte di Intel nelle prestazioni multi-core.

I leak non si fermano qui. In alcune slide pubblicate su VideoCardz , ora rimosse, abbiamo scoperto ulteriori dettagli sulla nuova generazione di CPU Intel. Ad esempio, i chip Comet Lake-S, probabilmente, saranno in grado di raggiungere un frequenza su tutti i core di 4.8GHz, che si tradurranno in ottime performance quando si vorrà spingere al limite il processore. Ciò che ancora non sappiamo è se riusciranno a contrastare i Ryzen messi in campo da AMD.

Ecco i modelli che sono trapelati in rete e le frequenze in boost del single-core:

Intel Core i3-10100: 4 core, 8 thread 4.3GHz Turbo

4 core, 8 thread 4.3GHz Turbo Intel Core i3-10300: 4 core, 8 thread, 4.4GHz Turbo

4 core, 8 thread, 4.4GHz Turbo Intel Core i3-10320: 4 core, 8 thread, 4.6GHz Turbo

4 core, 8 thread, 4.6GHz Turbo Intel Core i5-10400: 6 core, 12 thread, 4.3GHz Turbo

6 core, 12 thread, 4.3GHz Turbo Intel Core i5-10500: 6 core, 12 thread, 4.5GHz Turbo

6 core, 12 thread, 4.5GHz Turbo Intel Core i5-10600: 6 core, 12 thread, 4.8GHz Turbo

6 core, 12 thread, 4.8GHz Turbo Intel Core i5-10600K: 6 core, 12 thread, 4.8GHz Turbo

6 core, 12 thread, 4.8GHz Turbo Intel Core i7-10700: 8 core, 16 thread, 4.8GHz Turbo

8 core, 16 thread, 4.8GHz Turbo Intel Core i7-10700K: 8 core, 16 thread, 5.1GHz Turbo

8 core, 16 thread, 5.1GHz Turbo Intel Core i9-10900: 10 core, 20 thread, 5.1GHz Turbo

10 core, 20 thread, 5.1GHz Turbo Intel Core i9-10900K: 10 core, 20 thread, 5.2GHz Turbo

Secondo queste diapositive, il numero dei core aumenterà leggermente, passando dagli 8 del top di gamma attuale ai 10 del Core i9-10900K. A meno che questo processore veda un taglio del prezzi, come avvenuto per Cascade Lake-X , dubitiamo che reggerà il confronto con la terza generazione dei processori AMD Ryzen , il cui top di gamma dispone di ben 16 core.

Un altro mistero è quanto Intel potrà ancora migliorare la propria microarchitettura senza progredire verso i 10nm. Comet Lake infatti sarà ancora basata sul processo produttivo a 14nm, e non ci resta che domandarci quanto ancora potranno migliorare le frequenze e l’efficienza di questa architettura.

Infine, considerando la velocità con cui questi leak escono, ci aspettiamo di avere ulteriori novità riguardo questi processori durante il CES 2020 , ormai dietro l’angolo.

Via PC Gamer