I migliori tablet di Samsung in offerta con uno sconto di 200€

Per partecipare alla promozione che regala un buono da 200 Euro per l’acquisto di uno dei modelli disponibili, basta collegarsi a questa pagina e seguire le istruzioni per ricevere il buono, mentre qui potete trovare il regolamento completo . Una volta che avrete copiato il codice, basterà incollarlo nell’apposita voce “Aggiungi codice promozione” che si trova sulla sinistra nell’ultima pagina della fase di acquisto e riceverete subito uno sconto immediato.

Le versioni dei tablet disponibili in offerta sono:

Galaxy Tab S7 Wi-Fi nero da 128GB a 539 Euro tramite buono

Display: IPS LCD, 120Hz, HDR10+ da 11 Pollici 1600 x 2560 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

GPU: Adreno 650

RAM: 128GB 6GB

Fotocamere posteriori: 13 MP f/2,0 e 5 MP f/2,2

Fotocamera frontale: 8 MP f/2,2

Batteria: Polimeri di Litio da 8000 mAh

Connessioni: Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 3.1

OS: Android 10

Dimensioni: 253.8 x 165.3 x 6.3 mm

Peso: 498 gVedi offerta

Galaxy Tab S7 LTE nero da 128GB a 639 Euro tramite buono

Display: IPS LCD, 120Hz, HDR10+ da 11 Pollici 1600 x 2560 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

GPU: Adreno 650

RAM: 128GB 6GB

Fotocamere posteriori: 13 MP f/2,0 e 5 MP f/2,2

Fotocamera frontale: 8 MP f/2,2

Batteria: Polimeri di Litio da 8000 mAh

Connessioni: Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 3.1, 4G+ - 600 Mbps

OS: Android 10

Dimensioni: 253.8 x 165.3 x 6.3 mm

Peso: 500 gVedi offerta

Galaxy Tab S7+ Wi-Fi nero da 128GB a 749 Euro tramite buono

Display: Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ da 12,4 Pollici 1752 x 2800 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

GPU: Adreno 650

RAM: 128GB 6GB

Fotocamere posteriori: 13 MP f/2,0 e 5 MP f/2,2

Fotocamera frontale: 8 MP f/2,2

Batteria: Polimeri di Litio da 10090 mAh

Connessioni: Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 3.1

OS: Android 10

Dimensioni: 285 x 185 x 5.7 mm

Peso: 575 gVedi offerta

Galaxy Tab S7+ 5G nero da 128GB a 949 Euro tramite buono Display: Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ da 12,4 Pollici 1752 x 2800 pixel

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

GPU: Adreno 650 RAM: 128GB 6GB

Fotocamere posteriori: 13 MP f/2,0 e 5 MP f/2,2

Fotocamera frontale: 8 MP f/2,2

Batteria: Polimeri di Litio da 10090 mAh

Connessioni: Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 3.1, GSM / HSPA / LTE / 5G OS: Android 10

Dimensioni: 285 x 185 x 5.7 mm

Peso: 575 gVedi offerta

Samsung quest’anno ha deciso di andare al contrattacco nei confronti di Apple nel settore dei tablet. L’anno scorso aveva già sfornato Galaxy Tab S6 che avevamo apprezzato nella nostra prova, ma per il 2020 l’azienda coreana ha deciso di sfoggiare tutta l’artiglieria a sua disposizione realizzando i recenti Galaxy Tab S7 da 11” e Galaxy S7 Tab Plus da 12.4”, sul mercato dalla fine di agosto. Inutile dire che dal punto di vista tecnico sono prodotti fantastici, soprattutto il modello Plus che mette in campo uno degli schermi AMOLED da 120Hz più belli mai visti su un dispositivo mobile.

Samsung fornisce i suoi Galaxy Tab S7 in combinazione con una nuova S-Pen praticamente priva di lag, oltre ad altre caratteristiche di rilievo, peraltro similari a quelle del fratello se escludiamo la differenza di diagonale.

Tuttavia possiamo dire che i prezzi di tali meraviglie tecnologiche non sono esattamente popolari, dato che parliamo dei prodotti di punta dell’azienda. Ora però è possibile acquistare tramite un codice fornito direttamente dall’azienda sul proprio sito una delle quattro versioni con uno sconto di 200 Euro e spedizione gratuita, direttamente sul Samsung Store o nei negozi convenzionati.

In Italia Samsung commercializza 2 versioni di Galaxy Tab S7 e 2 di Galaxy Tab S7+. La differenza tra le prime sta nella connessione che può essere solo Wi-Fi oppure LTE. Nel secondo caso sono presenti la versione Wi-Fi oltre che la più esclusiva 5G .