I MacBook Apple M1 distruggono Microsoft Surface Pro X nei benchmark

Di recente abbiamo recensito l'ottimo MacBook Air (M1, 2020), che al momento si trova al primo posto della nostra classifica dei migliori Mac, e da subito ci siamo chiesti come si sarebbe comportato in un confronto con i prodotti Microsoft basati sui chip ARM.

La nuova linea di prodotti Apple basata sul chip M1 prodotto da ARM, che oltre al MacBook Air 2020 comprende MacBook Pro 13 pollici e Mac mini, ha mostrato fin da subito un grande potenziale. A poche settimane dal lancio, con Rosetta 2, Apple ha inoltre fornito ai suoi utenti una soluzione facile per sfruttare le vecchie app concepite per i Mac con processore Intel senza dover sacrificare eccessivamente le prestazioni.

I portatili e tablet Windows con processori ARM sono sul mercato da qualche anno. Di norma si tratta di dispositivi con OS Windows 10 e chip ARM-Qualcomm. Microsoft dispone inoltre di una linea di prodotti, come Surface Pro X, che sfruttano il chip SQ1 (e i più recenti SQ2) basato sull'architettura ARM e concepito nell'ambito di una collaborazione con Qualcomm.

Mentre come abbiamo ribadito ci siamo trovati bene con i portatili Apple M1 per le prestazioni eccellenti e la grande versatilità, non abbiamo avuto la stessa esperienza con i prodotti Windows con chip ARM. Spesso infatti questi mancano di potenza e dispongono di un numero limitato di app, dato che Microsoft non ha fatto nulla per consentire l'uso dei software precedenti sul nuovo hardware.

Fortunatamente Microsoft è prossima al lancio di uno strumento che permetterà di usare le app 64-bit x86 (le app standard di Windows che vengono utilizzate sui dispositivi con processori Intel e AMD) anche sui prodotti Windows con processore ARM. Grazie a questo strumento (ancora in beta), il team di PC World ha potuto effettuare dei test benchmark per mettere a confronto le prestazioni dei MacBook Air M1 con quelle di Surface Pro X. Andiamo a vedere quali sono i risultati.

Apple vince a mani basse

Stando ai risultati dei test svolti dal team di PC World, il MacBook Air M1 distrugge Surface Pro X su tutta la linea. Nei test Geekbench 5, Cinebench e Handbrake, la differenza tra i portatili è quasi imbarazzante.

Va sottolineato che il software utilizzato da Microsoft per l'emulazione delle app si trova ancora in fase beta, fattore che va tenuto in considerazione quando si analizzano i dati prodotti dai test. Ciononostante la differenza abissale in termini di prestazioni non fa altro che confermare l'ottimo connubio tra chip M1 e macOS Big Sur.

In aggiunta i test danno fondamento alle nostre prime impressioni sui prodotti Apple con chip M1, ben diverse da quelle che abbiamo avuto nell'ambito della prova effettuata con Surface Pro X.

In aggiunta i prezzi dei due portatili sono pressoché identici, il che sposta ulteriormente l'ago della bilancia a favore di Apple.

Per assurdo, come visto di recente, il chip Apple M1 si dimostra superiore a quello presente su Surface Pro X anche con Windows 10.

Ci auguriamo che gli ottimi risultati ottenuti da Apple con M1 spingano Microsoft e Qualcomm a realizzare un'alternativa valida e a proporre un portatile Windows con chip ARM in grado di garantire prestazioni in linea con la concorrenza.