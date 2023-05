Guardiani della Galassia 3, quando esce su Disney Plus?

Guardiani della Galassia Vol. 3 è finalmente arrivato nei cinema. Sebbene film di questa portata siano fatti per essere visti sul più grande schermo possibile, ci sono alcuni fan Marvel che aspetteranno l'uscita in streaming prima di guardarlo.

Quindi, Quando esce Guardiani della Galassia 3 su Disney Plus? La risposta breve è che ancora non lo sappiamo, ma possiamo ipotizzare che sarà intorno a luglio o agosto 2023.

Perché pensiamo che l'ultimo film Marvel uscirà su Disney Plus proprio in questa finestra temporale? La nostra previsione si basa su quando altri film recenti del Marvel Cinematic Universe (MCU) sono entrati a far parte del catalogo di film Disney Plus. In particolare ci basiamo sulla data in cui il primo film della Fase 5 Marvel (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) verrà distribuito sulla piattaforma streaming Disney.

Quando esce Guardiani della Galassia 3 su Disney Plus?

(Image credit: Marvel Studios)

Come già accennato, Guardiani della Galassia 3 non ha ancora una data di uscita confermata su Disney Plus. Il film infatti è uscito nelle sale solo il 3 maggio.

Dopo alcuni insuccessi al botteghino (Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Thor: Love and Thunder, in primis) degli ultimi 12 mesi, la Marvel ha bisogno di un grande successo nelle sale. Fortunatamente, Guardiani della Galassia 3 salverà il MCU (metaforicamente parlando, ovviamente). A giudicare dall'accoglienza della critica e dalle opinioni dei fan che l'hanno già visto, l'ultima avventura cinematografica Marvel si preannuncia come uno dei migliori film dell'anno.

Secondo Variety e Deadline, Guardiani della Galassia Vol. 3 guadagnerà tra i 110 e i 120 milioni di dollari nel weekend di apertura negli Stati Uniti. Più in generale, si prevede che il film guadagnerà 250 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra ragguardevole.

Cosa c'entra tutto questo con l'uscita su Disney Plus? Beh, se Guardiani della Galassia 3 dominerà il botteghino per settimane e settimane, la Marvel non avrà fretta di toglierlo dalle sale e rilasciarlo sul servizio streaming della Disney.

Guardiani della Galassia 3 su Disney Plus: le nostre previsioni

(Image credit: Marvel Studios)

Detto questo, quando potrebbe arrivare Guardiani della Galassia 3 su Disney Plus? Come abbiamo detto in precedenza, pensiamo che il periodo sarà tra luglio e agosto - più precisamente, fine luglio o inizio agosto.

In passato i film Marvel avevano un periodo di esclusiva di 45 giorni nelle sale cinematografiche prima di approdare sul servizio streaming Disney. Tuttavia, gli ultimi due film del MCU - Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and the Wasp: Quantumania - hanno debuttato sulla piattaforma solo tre mesi dopo l'uscita nelle sale. Se questo periodo di tre mesi è il nuovo lasso di tempo che intercorre tra il lancio di un film Marvel nelle sale e il suo arrivo su Disney Plus, ciò significa che Guardiani 3 non sarà disponibile in streaming prima dell'inizio di agosto.

L'unica cosa che potrebbe cambiare questa situazione è lo sciopero degli sceneggiatori. Con le nuove serie televisive del MCU, tra cui Secret Invasion e la seconda stagione di Loki pronte per l'uscita, la Marvel non sarà immediatamente colpita dallo sciopero. Tuttavia, se la Disney e i Marvel Studios inizieranno a esaurire i nuovi contenuti per Disney Plus e Hulu, potrebbero decidere di rilasciare Guardiani della Galassia 3 prima del previsto. Ciò potrebbe significare che l'ultimo film Marvel uscirà a fine luglio, anziché ad agosto.

Vi aggiorneremo non appena saremo a conoscenza di una data di uscita ufficiale. Per il momento, aspettatevi che Guardiani della Galassia 3 arrivi su Disney Plus tra circa tre mesi.