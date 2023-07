Guardiani della Galassia 3 arriva in streaming su Disney Plus il 2 agosto

Guardians of the Galaxy 3 arrives in theaters in May 2023.

Se vi siete mai chiesti quando arriva Guardiani della Galassia 3 su Disney Plus, la grande notizia è che non dovrete aspettare ancora a lungo. L'ultimo capitolo di una delle più belle trilogie Marvel uscirà su uno dei migliori servizi di streaming il 2 agosto.

La data di uscita è in linea con le recenti novità del Marvel Cinematic Universe (MCU) uscite su Disney Plus, che tendono ad arrivare circa 90 giorni dopo il loro debutto nei cinema. E Guardiani della Galassia 3 è in perfetto orario. Il film è stato presentato in anteprima nelle sale cinematografiche all'inizio di maggio, il che significa che saranno passati 89 giorni tra quella data e il suo debutto in streaming.

Tuttavia, il film Marvel della Fase 5 è disponibile a noleggio già da un po'. Infatti, Guardiani della Galassia 3 aveva già una data di uscita in streaming, ma non su Disney Plus. È stato invece reso disponibile sui negozi digitali il 7 luglio, seguendo una tabella di marcia simile a quella di Avatar: La via dell'acqua.

E l'ultima novità Marvel non è l'unico film in uscita il mese prossimo...

Anche Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva in streaming

È stato confermato che anche Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà ad agosto, ma non sarà disponibile su Disney Plus insieme ad altri film Marvel.

Nell'ambito dell'accordo di Sony Pictures con Netflix per l'uscita di film, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere approderà proprio sulla piattaforma in questione, ma probabilmente non prima del 30 settembre (secondo le stime di The Direct, che si basa sulle precedenti tempistiche di uscita).

Nel frattempo, sarà possibile noleggiare il film da piattaforme online on-demand come Amazon Prime Video, Apple TV Plus e YouTube già dall'8 agosto.