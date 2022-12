Google Pixel Fold: le prestazioni sono all'altezza di Pixel 7 Pro

Mentre Google prepara l’annuncio della sua linea di smartphone pieghevoli, un leak potrebbe aver rivelato le specifiche dei nuovi prodotti. Al momento, quello che si ritiene sarà Google Pixel Fold non è atteso prima di maggio 2023, ma sul sito Geekbench.com, dove ogni utente è libero di pubblicare dati relativi alle prestazioni di smartphone, tablet e altri dispositivi, è apparsa una scheda interessante che descrive le specifiche di un certo Google Felix.

Il sistema operativo è Android 13 e il processore è lo stesso Tensor G2 a 8 core di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, mentre le RAM è uguale al modello Pro. Google non ha ancora fornito nessuna notizia in merito ad una nuova linea di prodotti e il nome in codice “Felix” è stato attribuito da analisti e utenti a quella che sarebbe l’opzione più probabile: uno smartphone pieghevole.

Presunto design di Google Pixel Fold (Image credit: FrontPageTech)

Tuttavia, i benchmark danno informazioni utili circa le prestazioni di un dispositivo, ma nulla rivelano in merito al design, sia esso pieghevole o meno. Avendo a disposizione il medesimo processore e RAM di Pixel 7 Pro, i risultati nei test di Google Felix sono simili all’attuale modello top di gamma con la differenza sostanziale portata dal display OLED da 7,6’’ di Felix che, se confermato, dovrebbe rendere il nuovo smartphone meno efficiente di Pixel 7 Pro per quanto riguarda i consumi.

Una seconda considerazione può essere fatta osservando alcuni prodotti concorrenti. Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Fold 3 hanno prestazioni simili a Samsung Galaxy S22 Ultra e Galaxy S21 Ultra, ma lo stesso non si può dire del comparto fotografico e dell’autonomia, ambedue sacrificate per accomodare il design pieghevole.

La sfida per Google nel 2023, in caso decidesse di entrare nel mercato dei pieghevoli, è chiara: creare uno smartphone che non debba accettare gli stessi compromessi dei concorrenti.