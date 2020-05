Google Pixel 5 forse monterà un processore di fascia media

Nel 2020, Google Pixel 5 sarà il top di gamma dell'azienda, e, in quanto tale, molti si aspettano una scheda tecnica di alto livello a cominciare dal SoC. Tuttavia, pare che non sarà così. Molte testate autorevoli hanno dichiarato che il nuovo smartphone del colosso di Mountain View si "accontenterà" di uno Snapdragon 765 (o di una delle sue varianti 765G o 768G, ottimizzate per il gaming).

L'indiscrezione si deve sia ai colleghi di XDA Developers che a David Ruddock, Editor-in-Chief presso Android Police che, sul proprio canale Twitter, ha ribadito che Google Pixel 5 rinuncerà allo Snapdragon 865, il SoC di Qualcomm più potente sul mercato.

Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.May 19, 2020