Google Pixel 4a arriva insieme a Pixel 4?

Insieme al Google Pixel 4, a ottobre, forse vedremo anche il Google Pixel 4a? Può darsi, o almeno questo è quanto si può dedurre dall'analisi del codice della nuova versione dell'app Google Camera.

9to5Google ha scoperto infatti il riferimento a un dispositivo con il nome in codice "needlefish", insieme ai nomi in codice "coral" e "flame", che secondo noi potrebbero essere il Pixel 4 e il Pixel 4 XL.

Si tratta più che altro di speculazione, ma il nome "needlefish" era già emerso in passato in relazione a Qualcomm, il che potrebbe indicare un qualche tipo di dispositivo Android con un processore Snapdragon.

In effetti questi nomi in codice sono in circolazione da mesi. Si tratta solo di capire a cosa si riferiscono.

Quanti Pixel ci sono?

Vale la pena ricordare che il Google Pixel 3a e il Google Pixel 3a XL sono usciti a maggio 2019, quindi sarebbe una relativa sorpresa se Google presentasse le nuove versioni solo cinque mesi dopo.

Come nota 9to5Google, però, dei Pixel 3a si parlava già quando uscirono il Pixel 3 e il Pixel 3 XL.

Forse Google è interessata a cambiare ritmo e a presentare tutti e quattro i modelli nello o stesso momento? È la strategia che hanno scelto anche altri, come Samsung o Huawei negli ultimi anni. Anzi, la stessa Apple ha persino resto protagonista il modello più economico, cioè il nuovo iPhone 11.

Ovviamente non sappiamo con certezza quali siano i piani di Google, ma seguiremo da vicino tutte le notizie e ovviamente saremo presenti all'evento ufficiale di Google. Continuate a seguirci!