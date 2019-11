Google Pixel 4 potrebbe uscire con Live Caption

Sembra che ora ne sappiamo di più su una delle funzioni più importanti del Google Pixel 4, in anticipo rispetto alla data di presentazione fissata per il 15 ottobre. Si tratta di una funzione mostrata in anteprima in maggio per Android 10 .

A quanto afferma XDA Developers Live Caption dovrebbe finalmente fare il suo debutto con il nuovo smartphone Google. Live Captions permette di creare sottotitoli in tempo reale automaticamente per i contenuti audio e video.

Live Caption è una funzione simile a un altro strumento introdotto da Google, Live Transcribe. Quest'ultima ascolta quello che dicono le persone intorno a voi e lo trasmette sul display del vostro smartphone, Live Caption invece processa l'audio di video, podcast e altre fonti per garantirvi l'accesso a sottotitoli creati in tempo reale. La funzione può essere d'aiuto per chi ha delle limitazioni nell'ascolto o per chi semplicemente si trova in una situazione in cui non può alzare il volume.

Google ha annunciato la funzione Live Caption a maggio alla Google IO, ma la funzione non è ancora arrivata per Android 10. XDA Developers è riuscita a far funzionare lo strumento Live Caption su un Pixel 2, installando un'estensione APK del Pixel 4 XL chiamata Device Personalization Services.

Con l'estensione APK Live Caption è riuscita a creareni sottotitoli per contenuti di YouTube, Netflix, Google Podcast e Google Foto. I sottotitoli possono omettere le volgarità e le varie funzioni vengono mostrate nella barra del volume. I sottotitoli compaiono in sovraimpressione e il box si può spostare o togliere semplicemente con un gesto.

Dato che è stato possibile attivare la funzione grazie a un'estensione APK del Pixel 4 è molto probabile che lo smartphone uscirà con Live Caption installata e pronta all'uso. Il nuovo smartphone uscirà il 15 ottobre e solo il tempo ci dirà se ci saranno altri dispositivi con Android 10 che riceveranno la funzione Live Caption nello stesso periodo.