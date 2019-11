Google Pixel 4 5G forse in arrivo a ottobre

Il Google Pixel 4 è quasi arrivato e l'evento di presentazione sarà il 15 ottobre. Ci aspettiamo di vedere il Pixel 4 e il Pixel 4 XL, anche se sembra che ci sarà un terzo dispositivo: il Google Pixel 4 5G.

Secondo il sito giapponese Nikkei Asian Review Google sta testando un dispositivo 5G che verrà presentato all'evento del 15 ottobre insieme ad altri due smartphone, uno smartwatch e un notebook.

A modo loro, lo smartwatch e il notebook sono una bella novità, anche se la cosa davvero intrigante è lo smartphone 5G. Insieme ad Apple, Google è una delle poche aziende che non si è ancora buttata nella mischia per la corsa al 5G, ma potrebbe essere ora il momento.

Solo un test?

Secondo le fonti il Google Pixel 4 5G è in fase di 'prova di produzione', mentre i modelli 4G sono in piena fase di produzione. Questo significa che potremmo non vedere il dispositivo di nuova generazione nello stesso momento in cui verranno presentati il Pixel 4 e 4 XL.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni e non c'è niente di confermato. Nikkei in passato però ci ha visto giusto, diffondendo di recente la notizia dell'arrivo della Nintendo Switch Lite prima che venisse annunciata ufficialmente.

Se Google seguirà il percorso delle altre aziende, il Google Pixel 4 5G potrebbe essere praticamente identico al Pixel 4 XL, ma avere una connettività di nuova generazione. Questa tattica è stata adottata da Oppo, Samsung e Huawei per potenziare i loro top di gamma al 5G.

Ne sapremo di più il 15 ottobre all'evento di Google. TechRadar sarà presente e il nostro staff vi terrà aggiornati con le ultime news e recensioni in anteprima, quindi ricordatevi di tenere d'occhio la nostra pagina.