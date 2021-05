Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, Samsung propende per Wear OS

Sui precedenti smartwatch Samsung era normale trovare il sistema operativo Tizen, l'interfaccia per indossabili dell'azienda coreana, ma le ultimi voci sembrano indicare che per i nuovi Galaxy Watch 4 e Watch Active 4, Samsung abbia scelto una via differente.

Non è la prima volta che lo sentiamo dire, ma il sito sudcoreano Money Today ora ha confermato questa versione. Apparentemente una fonte interna ha fatto trapelare un'indiscrezione, confermando che i futuri wearable di Samsung eseguiranno Wear OS invece di Tizen.

Il motivo principale è la mancanza di app di terze parti Tizen, in particolare quelle di messaggistica e piattaforme per il monitoraggio dello stato di salute. Gli smartwatch dotati di Wear OS consentono di scaricare le app da un app store, esattamente come quelli di Apple, il principale concorrente di Samsung. Sembra che in Corea, la patria di Samsung, alcune delle app più popolari non siano disponibili sugli smartwatch della casa, e ciò starebbe danneggiando il loro appeal.

Un altro dei motivi citati, anche se non è chiaro se sia una speculazione o una voce interna, è che l'adozione di Wear OS da parte di Samsung potrebbe essere una mossa vantaggiosa per la piattaforma indossabile di Google.

Secondo noi questa voce ha senso: gli utenti Wear OS criticano Google di non mantenere sufficientemente aggiornata la propria piattaforma, ma il supporto di un gigante quale Samsung potrebbe essere un grosso incentivo per Google, motivandola a tenere il passo.

Alcune funzioni saranno assenti

Tra le informazioni fornite dal sito Web su Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 scopriamo che gli smartwatch avranno molto probabilmente una dimensione differente tra loro, motivo per cui Samsung ha intenzione di presentarli in contemporanea, invece di dilazionare la loro introduzione nel tempo come fa abitualmente.

Il sito web ritiene che Watch Active 4 sarà disponibile nelle misure da 40 mm e 42 mm, mentre Galaxy Watch 4 avrà dimensioni importanti, con un diametro del quadrante da 42 mm o 46 mm, confermando alcune voci circolate precedentemente.

All'inizio del 2021 un leak indicava che Galaxy Watch 4 avrebbe potuto monitorare un parametro importante quale la glicemia, ma Money Today adesso sembra smentire questa funzionalità. un'occasione persa.

Money Today suggerisce anche che gli smartwatch verranno lanciati all'evento Galaxy Unpacked di agosto insieme a Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Inoltre, non c'è alcuna menzione al modello di fascia media S21 Fan Edition, che ci saremmo aspettati di vedere.