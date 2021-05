Samsung Galaxy Z Flip 3 quest'anno sarà il sostituto di Galaxy Note 21

Ormai sembra certo che Samsung Galaxy Note 21 non ci sarà, ma il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 3 potrebbe prendere il suo posto quest'anno integrando il supporto per S Pen.

Svariate indiscrezioni hanno suggerito che Z Flip 3 o Galaxy Z Fold 3 potrebbero includere S Pen o almeno essere compatibili (come Galaxy S21 Ultra), e secondo LetsGoDigital sarò Z Flip 3 lo smartphone Samsung prescelto.

Secondo LetsGoDigital, negli scorsi giorni Samsung ha depositato la domanda per un brevetto in Europa con la descrizione "smartphone, tablet, cover protettive, penna elettronica, stylus capacitivo".

Sembra che il brevetto si riferisca ai prossimi smartphone della serie Z Flip e agli accessori ed extra compatibili che si potranno acquistare separatamente. Tra questi vengono menzionati anche i pennini, il che suggerisce che Galaxy Z Flip 3 ne includerà il supporto.

Lunga vita a Z Flip

La serie Galaxy Note negli ultimi tempi è sempre stata un punto fermo per Samsung: un nuovo modello di fascia alta dotato di tecnologie all'avanguardia usciva a metà dell'anno, indirizzato a una clientela disposta a spendere grosse cifre.

Secondo alcuni report, la serie Note non è mai riuscita a vendere bene quanto la serie Galaxy S o Galaxy A. Sembra ormai certo che la linea Note sarà cancellata per il 2021, e non si sa se questo sarà un arrivederci o un addio.

Forse quest'anno Samsung vuole investire i suoi sforzi nell'affermare la posizione sul mercato degli smartphone pieghevoli come Z Flip e Z Fold, costosi e dotati di tecnologie di ultima generazione.

Queste non sono altro che speculazioni. Non ci resta che attendere la fine dell'estate per vedere se effettivamente il lancio di Galaxy Note 21 verrà cancellato e se Samsung annuncerà una data di presentazione per i nuovi pieghevoli.