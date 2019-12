Galaxy Tab S6 5G, indiscrezioni sul sito ufficiale di Samsung

The normal version of the Samsung Galaxy Tab S6

Samsung è uno dei pochi produttori di tablet Android che continua ad innovare e rinnovare questo settore e il suo ultimo upgrade è una versione 5G del proprio tablet di punta. Sul sito web di Samsung è spuntata una nuova versione di Galaxy Tab S6 con supporto alla tecnologia 5G .

Samsung non ha ancora presentato ufficialmente Galaxy Tab S6 5G, ma è già apparso sulla versione coreana del sito web in una pagina dedicata alle promozioni. Il prodotto è ancora visibile sul sito nel momento in cui scriviamo e si tratta chiaramente un modello diverso rispetto a quello attualmente in vendita.

Considerando che questa "gaffe" è avvenuta sul sito ufficiale dell’azienda, è alquanto plausibile la presentazione di tale prodotto nel 2020. Potrebbe essere il primo tablet al mondo a supportare la nuova tecnologia di telecomunicazione.

Samsung ha già presentato prodotti compatibili col 5G come il Galaxy S10 5G , ma questa è la prima volta che sentiamo parlare di una variante 5G su un tablet. Può anche darsi che questo prodotto sia destinato solo al mercato coreano, tuttavia raramente l’azienda non rende disponibili i propri prodotti su scala mondiale a seguito della presentazione; quindi siamo certi che ne sentiremo ancora parlare nei prossimi mesi.

Samsung potrebbe presentare Galaxy Tab S6 5G al CES 2020 all'inizio di gennaio a Las Vegas, inoltre si vocifera che la società ospiterà un evento per la serie Galaxy S11 , a febbraio, in cui potrebbe presentare il nuovo tablet.

Via SamMobile