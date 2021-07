Gare di tuffi streaming - Come guardare le Olimpiadi Tokyo 2020

Gare di tuffi, uno degli sport che richiedono la maggiore concentrazione in assoluto!

Se per alcuni sport olimpionici sbagliare non è così rilevante ed è possibile recuperare anche in un secondo momento, la disciplina dei tuffi è l'esatto contrario. Basta un secondo di distrazione, un posizionamento imperfetto o un piccolo errore per mandare all'aria una gara.

Forse è anche questo il motivo perchè le gare di tuffi sono così interessanti, è il corpo umano che combatte contro la gravità e contro sé stesso. Certo, tuffarsi non è difficile, ma farlo a livello olimpionico è tutt'altro paio di maniche. Le Olimpiadi di Tokio 2020 vedranno 147 tuffatori darsi battaglia nei lanci dal trampolino divisi rispettivamente tra maschi e femmine, ci saranno ben 4 discipline di tuffi in cui sfidarsi:

trampolino 3 metri

trampolino 3 metri sincronizzato

piattaforma 10 metri

piattaforma 10 metri sincronizzato

Tra gli stati capaci di primeggiare nella disciplina dei tuffi troviamo gli Stati Uniti, che nel tempo hanno accumulato 49 medaglie d'oro (138 in totale) e sono in testa alla classifica. Ma la rivelazione è la Cina, che nonostante sia rimasta assente nelle gare di tuffi per tre decenni, può contare su un medagliere con ben 40 medaglie d'oro (69 totali).

Alle Olimpiadi di Rio 2016, i cinesi hanno conquistato sette medaglie d'oro, con un bottino finale di 10 medaglie. Il Team USA e il Team GB hanno ottenuto il secondo maggior numero di medaglie: tre ciascuno.

Per quanto riguarda l'Italia, siamo riusciti a conquistare nel tempo 3 medaglie d'oro, 5 d'argento e 3 di bronzo, per un totale di 11 medaglie. Non molte, ma i nostri atleti sono qui per dimostrare che non è mai troppo tardi per fare del proprio meglio.

Come guardare le gare di tuffi alle Olimpiadi di Tokio 2020

Olimpiadi 2020 - Tuffi in streaming Date: domenica 25 luglio – sabato 7 agosto 2021 Luogo: Tokyo Aquatics Centre Streaming gratis: Non è possibile vedere le gare di tuffi alle Olimpiadi 2020 gratuitamente in streaming. Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPNper vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Pronti a guardare le gare di tuffi durante le Olimpiadi di Tokyo 2020? Continuate a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere!

Gare di tuffi alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il calendario

Finale sincro 3m femminile: domenica 25 luglio dalle 8:00

Finale 10m sincro maschile: lunedì 26 luglio dalle 8:00

Finale 10m sincro femminile: martedì 27 luglio dalle 8:00

Finale 3m sincro maschile: mercoledì 28 luglio dalle 8:00

Preliminari 3m femminile: venerdì 30 luglio dalle 8:00

Semifinali 3m femminile: sabato 31 luglio dalle 8:00

Qualificazioni 3m maschile: venerdì 30 luglio dalle 8:00

Finale 3m femminile: domenica 1 agosto dalle 8:00

Eliminatorie 3m maschile: lunedì 2 agosto dalle 8:00

Semifinali 3m maschile: martedì 3 agosto dalle 3:00

Finale 3m maschile: martedì 3 agosto dalle 8:00

Preliminari 3m femminile: mercoledì 4 luglio dalle 8:00

Semifinali 10m femminile: giovedì 5 agosto dalle 3:00

Finale 10m femminile: giovedì 5 agosto dalle 8:00

Preliminari 10m maschile: venerdì 6 agosto dalle 8:00

Semifinali 10m maschile: sabato 7 agosto dalle 3:00

Finale piattaforma 10m maschili: sabato 7 agosto dalle 8:00

Chi sono i tuffatori italiani nelle Olimpiadi di Tokyo 2020

Noemi Batki

Giovanni Tocci in coppia con Lorenzo Marsaglia

in coppia con Sarah Jodoin Di Maria

Chiara Pellacani in coppia con Elena Bertocchi

Il cinese Yuan Cao gareggia nella semifinale di del trampolino di tuffi 3m maschile alle Olimpiadi di Rio 2016 (Image credit: Adam Pretty/Getty Images)

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su RaiPlay. In altre parole, se non riuscite a vedere un evento in diretta, non ci sarà modo di recuperarlo on-demand. Un vero peccato, vista la differenza di fuso orario tra Roma e Tokyo.

Se volete vedere tutte gare di tuffi in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via Internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming.Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere le gare di tuffi di Tokyo 2020

Le gare di tuffi maschili e femminili saranno trasmessi in chiaro da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Attenzione: la RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

(Image credit: kovop58 / Shutterstock.com)

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono le Olimpiadi in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: