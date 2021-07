Olimpiadi Tokyo 2020 streaming gratis: calendario, date e siti

Olimpiadi di Tokyo 2020 in diretta streaming Date: Venerdi 23 luglio - sabato 8 agosto 21

Dove: Tokyo, Giappone

Streaming gratis: RaiPlay (solo 200 ore)

Streaming in diretta: DAZN, Sky Sport, Euro Sport e Discovery+

Per guardare ovunque siate: ExpressVPN, 100% sicura

Olimpiadi Tokyo 2020, quando?

La data d'inizio delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 è fissata per il 23 luglio 2021, quando lo stop finale della Torcia Olimpica darà il via all'attesissima competizione sportiva che seguirà la cerimonia d'apertura.

Dopo i vari rinvii dovuti alla pandemia da Covid-19 potremo finalmente assistere ai giochi olimpici di Tokyo 2020, che verranno trasmessi in TV e in streaming. Per poter vedere tutti gli eventi dall'Italia sarà necessario abbonarsi ad uno dei servizi a pagamento disponibili nel nostro Paese.

La RAI però trasmetterà 200 ore di eventi in chiaro e questi saranno disponibili anche in streaming su Raiplay.it e sulle applicazioni per smartTV, iOS e Android.

Come vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020 streaming in diretta

Come abbiamo accennato, in Italia la Rai trasmetterà in chiaro 200 ore di eventi sportivi legati alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e ciò sarà più che sufficiente per gli utenti meno assidui che si accontenteranno di guardare saltuariamente qualche ora degli eventi sportivi principali.

Tuttavia, se siete tifosi accaniti e volete vedere tutto lo sport di Tokyo 2020, allora dovrete per forza sottoscrivere un qualche abbonamento.

Se siete in Italia e volete vedere le Olimpiadi in streaming gratis, la cosa più semplice è andare su Raiplay, il sito di streaming della TV nazionale.

Come vedere gratis le Olimpiadi di Tokyo 2020

Esiste anche un'altra possibilità per vedere tutte le Olimpiadi di Tokyo 2020 gratuitamente, ed è quella di collegarsi ai servizi di streaming stranieri tramite una connessione VPN.

Il Regno Unito mette a disposizione BBC iPlayer, un servizio simile al nostro Raiplay. Potete arrivare sul sito e guardare la lista dei contenuti, ma se cercate di accedere a questi ultimi, vi viene detto in inglese che sono visibili solo dall'UK.

Stessa cosa accade per il sito australiano 7Plus, mentre lo statunitense Peacock TV non è nemmeno raggiungibile dal nostro paese.

Basterà però attivare un servizio VPN come quello di ExpressVPN, per avere accesso a tutti gli eventi olimpionici in lingua inglese.

Se siete in Italia e volete guardare le Olimpiadi in streaming e gratuitamente, niente di più facile. Basta andare su RaiPlay, entrare con il proprio account (o crearne uno in pochi secondi) ed entrare sul portale di streaming. Troverete le Olimpiadi in homepage, con un bel tasto che dice "guarda la diretta" (o qualcosa del genere). Se non siete in Italia ma volete comunque guardare la partita in streaming, allora potete usare una VPN , e potrete collegarvi ugualmente al sito della RAI. Facile no?

Come vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020 streaming dall'estero

Tokyo 2020 è su DAZN Olimpiadi Tokyo 2020 streaming su DAZN a €19,99 DAZN trasmetterà tutti gli eventi sportivi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in streaming. Il servizio offre app per tutte le smart TV in commercio, per Android, iOS e piattaforme desktop, tramite browser web. L'abbonamento costa €29,99 al mese ma potete prendere un mese a €19,99, che sarà più che sufficiente per guardare Tokyo 2020 in streaming. Poi potrete decidere se rinnovare o disdire. Vale la pena ricordare che DAZN è la piattaforma di riferimento anche per la serie A in streaming, nella stagione 2021/2022.Vedi offerta

Abbonandovi a DAZN, potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD. DAZN detiene i diritti dei giochi olimpici e pertanto è in grado di trasmettere legalmente tutti gli eventi in diretta 24 ore al giorno.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming delle olimpiadi in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Come altri servizi in streaming, anche Sky fornisce ai propri utenti la possibilità di accedere alle dirette streaming delle Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie alla presenza dei canali Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211). Inoltre, grazie alla piattaforma SKY Go, sarà possibile accedere allo streaming anche sui dispositivi smart come smartphone, tablet e PC. Anche in questo caso è presente un algoritmo di geo-localizzazione che discrimina la visione dei suoi contenuti a chi si trova all'estero.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione da cui desiderate collegarvi

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: collegatevi al vostro servizio a pagamento per poter accedere dall'estero al vostro servizio a pagamento preferito.

Durante i giochi olimpici di Tokyo 2020 potrete assistere a una miriade di eventi che vedranno alternarsi discipline olimpiche classiche come la scherma, la staffetta e il nuoto, oltre ai nuovi sport introdotti quest'anno come il surf e lo skateboard.

In apertura assisteremo alle prime partite di football e softball, che andranno in onda mercoledì 21 luglio, due giorni prima della cerimonia di apertura ufficiale.

Il softball è uno dei sei nuovi sport che esordiranno a Tokyo insieme a baseball, karate, arrampicata sportiva, surf e skateboard, anche se i nuovi eventi sono 15 in totale e includono competizioni a genere misto e l'attesissimo torneo di basket 3x3.

Se c'è un evento assolutamente da non perdere è lo sprint dei 100m maschile, dato che ci sono grosse aspettative per incoronare un nuovo re, dopo il ritiro dell'indimenticato Usain Bolt. L'evento avrà luogo domenica 1 agosto, dove verranno assegnate la bellezza di 25 medaglie d'oro.

Il giorno più importante sarà il 7 agosto, ossia il penultimo giorno di Olimpiadi, dove avverrà l'assegnazione di ben 34 medaglie d'oro divise tra molti eventi, tra cui la maratona femminile e le finali di basket e calcio.

(Image credit: Shutterstock.com)

Olimpiadi di Tokyo 2020: programma completo

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi - 23 luglio

Basket 3x3 - 24-28 luglio

Tiro con l'arco - 23-31 luglio

Ginnastica Artistica - 24 luglio - 3 agosto

Nuoto Artistico - 2-7 Agosto

Atletica - 30 luglio - 8 agosto

Badminton - 24 luglio - 2 agosto

Baseball/Softball - 21 luglio - 7 agosto

Basket - 25 luglio - 8 agosto

Beach Volley - 24 luglio - 7 agosto

Boxe - 24 luglio - 8 agosto

Canoa Slalom - 25-30 luglio

Canoa Sprint - 2-7 agosto

BMX Freestyle - 31 luglio - 1 agosto

BMX Racing - 29-30 luglio

Ciclismo Mountain Bike - 26-27 luglio

Ciclismo - 24-28 luglio

Ciclismo su pista - 2-8 Agosto

Immersione - 25 luglio - 7 agosto

Equitazione - 24 luglio - 7 agosto

Scherma - 24 luglio - 1 agosto

Calcio - 21 luglio - 7 agosto

Golf - 29 luglio - 7 agosto

Pallamano - 24 luglio - 8 agosto

Hockey - 24 luglio - 6 agosto

Judo - 24-31 luglio

Karate - 5-7 agosto

Maratona di nuoto - 4-5 agosto

Pentathlon moderno - 5-7 agosto

Ginnastica ritmica - 6-8 agosto

Canottaggio - 23-30 luglio

Rugby a 7 - 26-31 luglio

Vela - 25 luglio - 4 agosto

Tiro a segno - 24 luglio - 2 agosto

Skateboarding - 25-26 luglio, 4-5 agosto

Arrampicata sportiva - 3-6 agosto

Surfing - 25 luglio - 1 agosto

Nuoto - 24 luglio - 1 agosto

Ping pong - 24 luglio - 6 agosto

Taekwondo - 24-27 luglio

Tennis - 24 luglio - 1 agosto

Trampolino elastico - 30-31 luglio

Triathlon - 26-31 luglio

Pallavolo - 24 luglio - 8 agosto

Pallanuoto - 24 luglio - 8 agosto

Sollevamento pesi - 24 luglio - 4 agosto

Lotta - 1-7 agosto

Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi - 8 agosto

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si tengono nel 2021?

Gli organizzatori delle Olimpiadi furono molto riluttanti a cancellare Tokyo 2020 lo scorso anno, fatto avvenuto solo poche settimane prima dell'inizio dell'evento a causa della preoccupazione dovuta alla pandemia. Lo scorso anno è stato dunque deciso di rimandare i giochi al 2021 se la situazione fosse migliorata nel frattempo.

Nonostante le proteste dei cittadini giapponesi preoccupati per il protrarsi del contagio e ad una situazione epidemiologica non eccezionalmente tranquilla, è molto difficile che i giochi vengano rinviati ulteriormente. Incrociamo le dita perché la storia dello scorso anno non si ripeta nuovamente...

Ci sono nuovi sport alle Olimpiadi di Tokio 2020?

Si, ci sono sei nuovi sport e 15 nuovi eventi aggiuntivi nel programma delle Olimpiadi di Tokio 2020. Gli sport sono baseball, softball, karate, arrampicata sportiva, surf e skateboard, mentre tra gli eventi potremo vedere Basket 3x3, Americana di ciclismo e BMX Freestyle, oltre a nuovi eventi misti di atletica leggera, nuoto, ping pong e triathlon.

(Image credit: kuremo / Shutterstock.com)

Dove si terranno le Olimpiadi di Tokio 2020?

Per la seconda volta in assoluto, e per la prima volta in quasi 60 anni, i giochi olimpici verranno ospitati nella città di Tokyo. Harumi Futo (bellissima costa o costa soleggiata) è il nome della località dove è situato il Villaggio Olimpico ma il centro nevralgico dei giochi eterni sarà il vicino Japan National Stadium, dove avranno luogo le cerimonie di apertura e chiusura, nonché dove si terranno gli eventi di atletica leggera.

Quando si terranno le Paralimpiadi 2020?

Le Paralimpiadi del 2020 inizieranno poco dopo la fine delle Olimpiadi e dureranno poco meno di due settimane. Il loro inizio è previsto per martedì 24 agosto, mentre la conclusione avverrà il prossimo 5 settembre.

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si svolgeranno?

Quando i Giochi Olimpici di Tokyo del 2020 furono rinviati la scorsa estate, un membro del Comitato Olimpico Internazionale affermò che un ulteriore rinvio avrebbe causato una serie di ritardi a catena di sulle Olimpiadi invernali del 2022, che avrebbero dovuto tenersi a Pechino nel febbraio 2022.

Dato che le Olimpiadi estive si svolgeranno a partire da questo mese e un ulteriore rinvio non sembra plausibile, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 andranno avanti come previsto e pertanto avranno inizio il 4 febbraio 2022.

Il canale dei giochi olimpici è gratuito?

Se volete assistere alle Olimpiadi di Tokio 2020 nel dettaglio e in maniera privilegiata, vi consigliamo di dare un'occhiata a Olympic Channel, il canale ufficiale delle Olimpiadi.

Olympic Channel è disponibile tramite browser web o app nella maggior parte dei moderni dispositivi. Qui potrete trovare i replay di alcuni dei momenti più iconici della storia delle Olimpiadi moderne, così come eventi live, documentari e molto altro ancora.

Si tratta di un ottimo mezzo per passare il tempo dando un'occhiata alle precedenti Olimpiadi, in vista della cerimonia di apertura che si terrà il prossimo 23 luglio.

Saranno presenti spettatori durante le Olimpiadi di Tokyo 2020?

Dopo aver venduto i biglietti per gli eventi olimpici nel corso del 2019, il comitato organizzatore si aspettava incassi per 90 miliardi di Yen. Purtroppo a causa del rafforzarsi dell'epidemia di Covid-19 in Giappone nel corso delle ultime settimane, si è deciso di giocare a porte chiuse. Ciò rappresenterà una perdita di oltre il 50% delle entrate dei giochi olimpici.

Gli esperti di salute pubblica avevano inizialmente consigliato di evitare la presenza di spettatori in carne e ossa durante i giochi olimpici, mentre più recentemente avevano ipotizzato che si sarebbe potuta accettare una presenza fino a 10.000 spettatori. Infine, dopo la ripresa di una nuova fase critica dell'epidemia, le autorità Giapponesi hanno deciso che non sarà presente alcun pubblico durante lo svolgersi delle manifestazioni, per evitare di favorire un ulteriore propagarsi dei contagi.

Le decisioni riguardo le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state attentamente monitorate dagli enti preposti poiché la crisi sanitaria globale non è ancora finita e il Giappone ha dovuto superare diverse fasi di crisi a causa del relativamente elevato numero di contagi.

Quali saranno le misure di sicurezza relative alla salute pubblica durante le Olimpiadi di Tokyo 2020?

Le ultime informazioni diffuse nella seconda settimana di Luglio mettono fine ai dubbi sulla presenza del pubblico locale alle Olimpiadi di Tokio 2020, presenza che è stata incerta fino alla smentita definitiva.

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 avevano annunciato recentemente il divieto di vendita di alcolici durante lo svolgersi degli eventi, anche nonostante le pressioni della Asahi Breweries, (un produttore di bevande alcoliche, sponsor dei giochi Olimpici) che chiedeva di consentire il consumo di alcol all'interno degli spazi olimpici. Alla fine si è deciso di bandirne l'uso durante i giochi. La decisione finale di non avere alcun pubblico e giocare a porte chiuse ha reso la polemica totalmente superata.

TechRadar Italia prova e recensisce i servizi VPN entro i termini di un utilizzo legale, come ad esempio:

1 Per accedere a un servizio disponibile in un altro paese (rispettandone i termini delle condizioni d'uso).

2 Per salvaguardare la sicurezza online e proteggere la privacy quando si è all'estero TechRadar Italia non supporta o incoraggia in alcun modo l'utilizzo fraudolento dei servizi VPN.

Ricordiamo che usufruire di contenuti pirata infrange la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).