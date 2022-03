Peaky Blinders 6, come vedere in streaming gratis la stagione finale

Quasi dieci anni dopo aver conosciuto per la prima volta Tommy Shelby (Cillian Murphy), e più di due anni dopo averlo visto per l'ultima volta con una pistola puntata alla testa, lui e la sua gang sono tornati per la stagione finale di Peaky Blinders.

Ci avviciniamo sempre di più all'epilogo della premiata serie TV Netflix: se non state più nella pelle, ecco come guardare Peaky Blinders 6 in streaming gratis ovunque voi siate.

Come guardare Peaky Blinders 6 in streaming Uscita: Il 27 febbraio 2022 alle 20:00 (ora italiana) Nuovi episodi: un episodio ogni domenica, alla stessa ora Come guardare Peaky Blinders in streaming adesso: gratis su BBC iPlayer Come guardare Peaky Blinders in streaming in Italia: Su Netflix in data ancora da definire Come guardare Peaky Blinders ovunque nel mondo: provate NordVPN gratis, sicura al 100%

Dopo il tentativo fallito di assassinare il fascista politico Sir Oswald Mosley, Tommy decide di cercare la redenzione e nuove opportunità oltreoceano in un'America post-proibizionista. Purtroppo per lui, i suoi nemici hanno altri piani.

Michael (Finn Cole), assetato di potere, e sua moglie Gina Gray (Anya Taylor-Joy) potrebbero costituire una minaccia, dopo il loro esilio dalla famiglia Shelby causato dal tentativo di spodestare Tommy. Alfie Solomons (Tom Hardy) è tornato, non sappiamo ancora se nei panni di avversario o alleato.

Sfortunatamente l'attrice Helen McCrory, che vestiva i panni dell'incredibile zia Polly, è deceduta ad aprile 2021. Il creatore Steven Knight è fermamente convinto che la sesta stagione di Peaky Blinders sia la migliore mai uscita, complice lo splendido cast e il finale esplosivo.

Se siete curiosi di sapere come finirà Peaky Blinders, continuate a leggere per scoprire come guardarlo in streaming ovunque nel mondo.

Come vedere Peaky Blinders in streaming gratis ora

La sesta stagione di Peaky Blinders sta venendo trasmessa sulla BBC tramite il servizio streaming BBC iPlayer da domenica 27 febbraio alle 20:00 (ora italiana). Esce un episodio a settimana, dalla durata di un'ora ciascuno, per un totale di 6 episodi. Per chi si trova in UK, lo streaming è completamente gratuito e gli episodi si possono guardare on demand. BBC iPlayer è disponibile su browser, dispositivi smart, app per smartphone, tablet, TV e console. Se vi trovate altrove, potete accedere a BBC iPlayer e guardare Peaky Blinders in streaming da subito con una VPN.

Come guardare Peaky Blinders 6 in streaming in Italia

Se non volete aspettare l'uscita su Netflix per guardare Peaky Blinders (che probabilmente avverrà intorno a Pasqua, anche se non è ancora stato comunicato ufficialmente), potete aggirare le restrizioni geografiche per guardare Peaky Blinders in streaming ovunque da subito grazie a una VPN.

NordVPN è una delle migliori VPN attualmente disponibili. È sicura, semplice e affidabile, oltre a offrire la compatibilità con numerosi dispositivi, tra cui Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox e quelli dotati di sistemi operativi iOS e Android. Noi di TechRadar abbiamo testato NordVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a stabilire la connessione al server da noi richiesta. La qualità della navigazione e dello streaming si sono dimostrate ottime, ad eccezione di qualche rallentamento nei primi minuti di visione (situazione che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Tuttavia, dovete tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme di streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Se pensate che NordVPN non sia adatta alle vostre esigenze e avete intenzione di vagliare altre opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, come:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.