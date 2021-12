The Book of Boba Fett in streaming su Disney Plus, quando esce e come vederlo

C'è una nuova serie Marvel in arrivo su Disney Plus, e questa volta il protagonista è Boba Fett, uno dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars che abbiamo già visto in azione nell'ultima stagione di The Mandalorian (oltre che nei film di Star Wars).

Per celebrare il personaggio, Disney Plus ha confezionato una serie spin-off divisa in sette episodi trasmessi in esclusiva da Disney Plus.

Come guardare The Book of Boba Fett su Disney Plus Data di uscita: Mercoledì 29 dicembre Nuovi episodi: ogni mercoledì Cast: Temuera Morrison, Ming-Na Wen Dove vederlo: The Book of Boba Fett è disponibile in streaming su Disney Plus

Il leggendario cacciatore di taglie protetto dall'armatura Mandaloriana ha sviluppato una certa empatica con la "collega" Fennec Shand, anch'essa vista nelle ultime puntate della serie diretta da Jon Favreau.

"Jabba governava con la paura. Io intendo governare con rispetto," sono le parole pronunciate da Boba Fett nel trailer rilasciato da Disney che, a conti fatti, pone diversi interrogativi sui possibili risvolti della serie. Ciò che sembra certo è che la coppia di cacciatori di taglie, come sa chi ha visto The Mandalorian, siederà sul trono del famoso Jabba The Hut sul pianeta Tatooine.

Ma facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capire che indizi ci sono nel trailer:

Fin dalle prime immagini si intuisce che Boba Fett e Fennec, tornati su Tatooine per occupare il trono dell'ex "datore" Jabba the Hutt, dovranno avere a che fare con altri mercenari non propriamente contenti del cambio di leadership.

Nonostante l'atteggiamento "pacifico" dimostrato da Boba Fett nel trailer, siamo certi che la situazione diventerà calda fin dai primi episodi. Gli ex capitani di Jabba sembrano infatti intenti a spodestare il nuovo regnante che, come abbiamo visto in The Mandalorian, nonostante i buoni propositi è sempre pronto a mettere mano alla fondina quando la situazione lo richiede. In poche parole ci sarà da divertirsi!

Se siete curiosi di sapere come andrà a finire, qui sotto trovate tutte le istruzioni per vedere The Book of Boba Fett in streaming su Disney Plus.

Come guardare The Book of Boba Fett in streaming su Disney Plus