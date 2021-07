Come vedere il Judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: date, streaming gratis e altro

Il Judo fu inventato in Giappone e si potrebbe pensare che sia "naturale" per questo paese vincere le Olimpiadi. Forse è così e forse no, ma sta di fatto che a parte il 1980 (quando il Giappone non partecipò) il Giappone è sempre stato il Paese con il maggior numero di medagli in questa disciplina.

La storia guarda a oriente dunque, e il presente? Come sempre, fare previsioni è difficile, ma l'Italia ha portato a Tokyo alcuni atleti davvero eccezionale, che combatteranno alla grande per conquistare la medaglia d'oro.

Si tratta di Manuel Lombardo (66 kg), Fabio Basile (73 kg), Christin Parlati (81 kg), Nicholas Mungai (90 kg), Francesca Milani (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Maria Centracchio (63 kg) e Alice Bellandi (70 kg). Un atleta per categoria, come richiede il regolamento.

Live stream Judo at 2020 Olympics Date: dal 24 al 31 luglio Venue: Nippon Budokan Judo Mat 1 e Nippon Budokan Judo Mat 2 Streaming gratis: BBC iPlayer (UK) | 7Plus (AUS) | CBC (CA) | TVNZ (NZ) Streaming in Italia (a pagamento): Discovery+, Eurosport Player, DAZN Per vedere tutto: prova ExpressVPN 100% senza rischi

Ogni paese può presentare un solo atleta per categoria, e questo naturalmente ha fatto sì che sui tappetini arrivino solo i migliori per ogni categoria. Gli incontri sono difficilissimi e tremendamente tecnici.

Si parte da una fase eliminatoria, a cui seguirà un eventuale ripescaggio. Poi ci saranno ottavi, quarti di finale, semifinali e finali. Di seguito il calendario:

24 luglio - torneo uomini 60 kg e donne 48 kg

25 luglio - torneo uomini 66 kg e donne 52 kg

26 luglio - torneo uomini 73 kg e donne 57 kg

27 luglio - torneo uomini 81 kg e donne 63 kg

28 luglio - torneo uomini 90 kg e donne 70 kg

29 luglio - torneo uomini 100 kg e donne 78 kg

30 luglio - torneo uomini +100 kg e donne +78 kg

31 luglio - torneo misto

Chi sono i favoriti? Oltre agli atleti italiani, probabilmente quelli da tenere d'occhio sono: Naohisa Takato, Hifumi Abe, Shohei Ono, Sagi Muki, Noel Van’t End, Jorge Fonesca, Harasawa Hisayoshi, Rustam ORUJOV, Amandine Bouchard, Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou e Daria Bilodid.

Judo olimpiadi streaming gratis

In Italia molti eventi delle Olimpiadi di Tokyo 2021 si possono vedere su Rai 2 (Digitale Terrestre), ma se siete interessanti allo streaming gratis delle Olimpiadi, le cose sono un po' più complicate.

RaiPlay infatti offre pochissimi contenuti, e per il resto ci sono solo contenuti a pagamento. Con un po' di fortuna, forse, potete recuperare qualcosa su Olympics Channel , dove si trovano anche delle sintesi degli eventi già conclusi.

Altri canali nazionali, oltre alla Rai, offrono copertura gratuita delle Olimpiadi. Potete provare con BBC iPlayer , ARD e ZDF in Germania, Channel 7 in Australia e altri.

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere a questi canali vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

In alternativa, potete sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme che offrono copertura totale delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming.Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come guardare le olimpiadi in streaming

La maggior parte dei paesi del mondo offrono una copertura minima, o media, delle olimpiadi di Tokyo 2021. Faranno vedere alcuni eventi, quelli ritenuti più importanti in ogni paese.

Per lo streaming online e la visione on-demand, in Italia non c'è molto. Raiplay è praticamente un deserto, e questo conclude l'offerta gratuita. Guardando ai canali in abbonamento, invece, piattaforme come DAZN, Discovery+ e Eurosport Player offrono molto.

E se non volete abbonarvi? Come sempre, dove non si spende denaro bisogna spendere energia e ingegno. Per esempio, potete usare una VPN per modificare il vostro IP, e avere così accesso alle piattaforme streaming di altre paesi. Con un po' di fortuna e (molta) pazienza, riuscirete a vedere tutto senza tirare fuori un centesimo.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

