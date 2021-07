Atletica leggera streaming - Come guardare le Olimpiadi Tokyo 2020

Atletica leggera streaming - Olimpiadi Tokyo 2020 Date: Venerdì 30 luglio - Domenica 8 agosto Luogo: Stadio Nazionale del Giappone Streaming: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Come da tradizione, l'atletica leggera è una delle grandi protagoniste delle Olimpiadi. Continuate a leggere per scoprire quali sono gli atleti italiani che parteciperanno alle varie competizioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, i favoriti, gli orari delle gare e come guardare le Olimpiadi in streaming.

Le gare di atletica leggera delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono in totale 48, con l'inserimento di una competizione mista con la partecipazione di uomini e donne nella staffetta 4x400.

Non perdetevi i momenti d'oro delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Programma Olimpiadi Tokyo 2020: atletica leggera

Dopo le qualificazioni il 30 luglio l'atletica scende in pista con la finale dei 1000m maschili. L'evento più atteso del 1 agosto è la finale dei 100m maschili, per vedere chi prenderà il posto di Usain Bolt come campione olimpico in questa disciplina. L'8 agosto è l'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che culminerà come da tradizione con la maratona maschile.

Questi sono tutti gli orari (fuso italiano) delle finali in programma per le gare di atletica leggera nelle varie discipline:

Sabato 31 luglio: Lancio disco uomini - ore 13.15

Sabato 31 luglio: Staffetta 4x400 mista - ore 14.35

Domenica 1 agosto: Salto in alto uomini - ore 12.10

Domenica 1 agosto: 100 metri uomini - ore 14.50

Lunedì 2 agosto: 100 metri ostacoli donne - 04.50

Lunedì 2 agosto: 3000 metri siepi uomini - ore 14.15

Martedì 3 agosto: Salto in lungo donne - ore 3.50

Martedì 3 agosto: Salto con l'asta uomini - ore 12.20

Martedì 3 agosto: 800 metri donne - ore 14.25

Mercoledì 4 agosto: 400 metri ostacoli donne - ore 04.30

Mercoledì 4 agosto: Lancio del martello uomini - ore 13.15

Mercoledì 4 agosto: 200 metri uomini - ore 14.55

Giovedì 5 agosto: Getto del peso uomini - ore 04.05

Giovedì 5 agosto: Marcia 20 km uomini - ore 09.30

Giovedì 5 agosto: 400 metri uomini - ore 14.00

Venerdì 6 agosto: Marcia 20 km donne - 09.30

Venerdì 6 agosto: 5000 metri uomini - ore 14.00

Venerdì 6 agosto: 1500 metri donne - ore 14.50

Venerdì 6 agosto: Staffetta 4x100 metri uomini - ore 15.50

Sabato 7 agosto: Salto in alto donne - ore 12.35

Sabato 7 agosto: Lancio del giavellotto uomini - v 13.00

Sabato 7 agosto: Staffetta 4x400 metri donne - ore 15.30

Domenica 8 agosto: Maratona uomini - ore 00.00

Atletica leggera a Tokyo 2020: gli italiani in gara

Gli atleti azzurri che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono 76: tra le comitive italiane, quella dell'atletica è la più numerosa. Nel 2016 l'Italia non ha conquistato neanche una medaglia, e nonostante la grande saltatrice in lungo Larissa Iapichino non sia presente in Giappone a causa di un infortunio, l'obbiettivo di quest'anno è salire sul podio con l'atletica leggera.

Le grandi promesse di quest'anno sono Antonella Palmisano (marcia) e Gianmarco Tamberi (salto in alto).

Gli altri atleti italiani in gara sono Marcell Jacobs (100 metri, 4×100), Filippo Tortu (100 metri, 4×100), Davide Manenti (4×100), Lorenzo Patta (4×100), Hillary Wanderson Polanco Rijo (4×100), Eseosa Desalu (200 metri, 4×100), Antonio Baldassare Infantino (200 metri, 4×100), Davide Re (400 metri, 4×400, 4×400 mista), Edoardo Scotti (400 metri, 4×400, 4×400 mista), Vladimir Aceti (4×400, 4×400 mista), Lorenzo Benati (4×400, 4×400 mista), Matteo Galvan (4×400, 4×400 mista), Giuseppe Leonardi (4×400, 4×400 mista), Brayan Lopez (4×400, 4×400 mista), Yeman Crippa (5000, 10000 metri), Paolo Dal Molin (110 ostacoli), Hassane Fofana (110 ostacoli), Alessandro Sibilio (400 ostacoli, 4×400, 4×400 mista), Ahmed Abdelwahed (3000 siepi), Ala Zoghlami (3000 siepi), Osama Zoghlami (3000 siepi), Stefano Sottile (salto in alto), Claudio Michel Stecchi (salto con l’asta), Filippo Randazzo (salto in lungo), Tobia Bocchi (salto triplo), Emmanuel Ihemeje (salto triplo), Andrea Dallavalle (salto triplo), Leonardo Fabbri (getto del peso), Nicholas Ponzio (getto del peso), Zane Weir (getto del peso), Giovanni Faloci (lancio del disco), Francesco Fortunato (20 km di marcia), Massimo Stano (20 km di marcia), Federico Tontodonati (20 km di marcia), Andrea Agrusti (50 km di marcia), Teodorico Caporaso (50 km di marcia), Marco De Luca (50 km di marcia), Yassine El Fathaoui (Maratona), Eyob Faniel (Maratona), Yassine Rachik (Maratona), Anna Bongiorni (100 metri, 4×100), Vittoria Fontana (100 metri, 4×100), Zaynab Dosso (4×100), Johanelis Herrera (4×100), Irene Siragusa (4×100), Gloria Hooper (200 metri, 4×100), Dalia Kaddari (200 metri, 4×100), Rebecca Borga (4×400, 4×400 mista), Benedicta Chigbolu (4×400, 4×400 mista), Ayomide Folorunso (4×400, 4×400 mista), Raphaela Lukudo (4×400, 4×400 mista), Alice Mangione (4×400, 4×400 mista), Petra Nardelli (4×400, 4×400 mista), Anna Polinari (4×400, 4×400 mista), Giancarla Trevisan (4×400, 4×400 mista), Elena Bellò (800 metri), Federica Del Buono (1500 metri), Gaia Sabbatini (1500 metri), Nadia Battocletti (5000 metri), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Elisa Maria Di Lazzaro (100 ostacoli), Eleonora Marchiando (400 ostacoli, 4×400, 4×400 mista), Linda Olivieri (400 ostacoli), Yadisleidy Pedroso (400 ostacoli), Alessia Trost (salto in alto), Elena Vallortigara (salto in alto), Roberta Bruni (salto con l’asta), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Dariya Derkach (salto triplo), Daisy Osakue (lancio del disco), Sara Fantini (lancio del martello), Eleonora Anna Giorgi (20 km di marcia), Valentina Trapletti (20 km di marcia), Giovanna Epis (Maratona).

Tokyo 2021 streaming gratis

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su RaiPlay.

Se volete vedere tutta l'atletica leggera in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le Olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via Internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Tokyo 2020 è su Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere le finali di atletica leggera di Tokyo 2020

Le gare di atletica leggera saranno trasmesse in chiaro da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Ma attenzione: la RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

(Image credit: Adam Nurkiewicz/Getty Images)

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono le Olimpiadi in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: