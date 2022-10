MotoGP streaming, come vedere il GP d'Australia 2022 gratis

MOTOGP 2022 LIVE STREAMING Durata della stagione: 6 Marzo - 6 Novembre Prossima gara: Australia (14 - 16 ottobre) Formula 1 Live Streaming: Sky Sport, TV8 Formula 1 in streaming ovunque nel mondo: provate la migliore VPN in assoluto (Si apre in una nuova scheda), sicura al 100%

I bolidi su due ruote del Motomondiale sono tornati a farci compagnia! L'appuntamento è infatti per questo weekend, dal 14 al 16 ottobre, al GP d'Australia.

Dopo lo scivolone che ha visto il leader del campionato, il francese Quartararo, concludere la gara 17° in Thailandia, Bagnaia riesce a recuperare piazzandosi in seconda posizione a solo 2 punti di distacco da lui.

Quartararo ha solo 3 vittorie all'attivo ma ha dimostrato una costanza fuori dall'ordinario che gli ha permesso di dominare, anche se ora ha tutti gli occhi puntati addosso.

Nel frattempo lo spagnolo Espargaro rimane terzo con un distacco di 20 punti, che potrebbe riuscire a colmare con molta abilità e un po' di fortuna. Dietro di lui il riminese Bastianini che nonostante i le 4 vittorie e i 5 podi fatica a raggiungere la vetta.

Abbiamo poi l'australiano J.Miller a un solo punto di distacco, che rischia di rendergli la vita davvero difficile per via della pressione. Staremo a vedere chi riuscirà ad avere la meglio, ricordate che le emozioni nel MotoGP terminano solo dopo ultima curva!

Come vedere il MotoGP streaming

In Italia i diritti televisivi della MotoGP sono detenuti da Sky Sport F1, che trasmette in diretta esclusiva la conferenze stampa dei piloti, le prove libere, le qualifiche e le gare di tutti i Gran Premi stagionali del Motomondiale, della Formula 1 e di altre categorie del motorsport, come Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.

Ecco gli orari per seguire il MotoGP Australia 2022 in streaming in diretta:

Venerdì 14 ottobre - Prove libere 1 - ore 00:55

- Prove libere 1 - ore 00:55 Venerdì 14 ottobre - Prova libere 2 - ore 05:10

- Prova libere 2 - ore 05:10 Sabato 15 ottobre - Prove libere 3 - ore 00:55

- Prove libere 3 - ore 00:55 Sabato 15 ottobre - Prove libere 4 - ore 04:30

- Prove libere 4 - ore 04:30 Sabato 15 ottobre - Qualifiche 1 - ore ore 05:10

- Qualifiche 1 - ore ore 05:10 Sabato 15 ottobre - Qualifiche 2 - ore ore 05:35

- Qualifiche 2 - ore ore 05:35 Domenica 16 ottobre - Gran Premio - ore 05:00

Per seguire il MotoGP in live streaming, Sky mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky Go, che permette la visione di numerosi programmi, incluso quello dedicato al MotoGP. L’app è disponibile per PC, smartphone e tablet.

In alternativa, gli appassionati di MotoGP che non hanno un abbonamento a Sky, possono optare per NowTV (Si apre in una nuova scheda).

Come vedere MotoGP gratis

Se non volete pagare per godervi il MotoGP in streaming, TV8 è un'ottima opzione.

Il canale televisivo è disponibile in chiaro sul digitale terrestre e in streaming sul suo sito ufficiale. Trasmette buona parte dei Gran Premi in differita, fatta eccezione per alcuni, che sono trasmessi in diretta. Nello specifico, si tratta del GP delle Americhe (10 aprile), del GP Spagna (1 maggio), del GP d'Italia (29 maggio), del GP di Germania (19 giugno), del GP di San Marino (4 settembre) e del GP di Aragon (18 settembre).

Ecco gli orari per seguire il GP dell'Australia 2022 gratis in differita su TV8:

Sabato 15 ottobre - Sintesi delle qualifiche MotoGP 14.00

- Sintesi delle qualifiche MotoGP 14.00 Domenica 16 ottobre - Gara - differita ore 14.15

Come vedere la MotoGP dall'estero

TUTTI I GRAN PREMI DI MOTOGP IN DIRETTA GRATIS Albania: Tutte le gare su Tring Sport Austria: Tutte le gare su Servus TV Belgio: Tutte le gare su RTBF / RTBF La Une Germania: Tutte le gare su Servus TV Indonesia: Tutte le gare su Trans 7 Giappone: GP del Giappone su Nippon TV Liechtenstein & Svizzera: Tutte le gare su SRG SSR Lussemburgo: Tutte le gare su RTL Play Thailandia: Tutte le gare su PPTV Gran Bretagna: GP di Francia e di Gran Bretagna su ITV Venezuela: Tutte le gare di MotoGP su La Tele Tuya

La MotoGP è talmente popolare in tutto il mondo che molte emittenti televisive trasmettono le gare in diretta gratis.

La localizzazione geografica porta talvolta disagi, soprattutto quando ci si trova in un Paese in cui non si ha accesso ai servizi di streaming dei quali si è possessori di un regolare abbonamento. In questo caso, si corre il rischio di pagare l’iscrizione a un servizio che non si riesce sfruttare per intero.

Molti servizi di streaming hanno cataloghi differenti in base al luogo in cui ci si trova, indipendentemente da dove l'abbonamento è stato sottoscritto. Inoltre, alcuni di questi potrebbero essere totalmente inaccessibili in determinati Paesi.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente dalla propria posizione geografica.

In sostanza, si tratta di un sistema che modifica l'indirizzo IP con la quale ci si presenta su Internet, permettendo di accedere ai contenuti di altri Paesi. Se ci si trova all'estero e si desidera godere di Sky Go in italiano o, viceversa, si è in Italia e si dispone di un abbonamento per guardare la MotoGP in streaming all'estero, una VPN è la soluzione ideale risolvere i problemi dovuti alla localizzazione geografica.

NordVPN è una delle migliori VPN (Si apre in una nuova scheda) attualmente disponibili. È sicura, semplice e affidabile, oltre a offrire la compatibilità con numerosi dispositivi, tra cui Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox e quelli dotati di sistemi operativi iOS e Android.

Tuttavia, è necessario tener presente che aggirare le restrizioni geografiche tramite l'uso di una VPN è espressamente vietato dai termini e dalle condizioni d'uso di molte piattaforme di streaming. La scelta di utilizzare una VPN è perciò a rischio e pericolo dell'utente che decide di farlo deliberatamente.

Noi di TechRadar abbiamo testato NordVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a stabilire la connessione al server da noi richiesta. La qualità della navigazione e dello streaming si sono dimostrate ottime, ad eccezione di qualche rallentamento nei primi minuti di visione (situazione che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Se pensate che NordVPN non sia adatta alle vostre esigenze e avete intenzione di vagliare altre opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN .

Classifica Piloti:

Fabio Quartararo Francesco Bagnaia Aleix Espargaro Enea Bastianini Jack Miller Brad Binder Johan Zarco Miguel Oliveira Jorge Martin Maverick Viñales Alex Rins Luca Marini Marc Marquez Marco Bezzecchi Joan Mir Alex Marquez Pol Espargaro Takaaki Nakagami Franco Morbidelli Fabio di Giannantonio Andrea Dovizioso Darryn Binder Remy Gardner Raul Fernandez Cal Cruthlow Stefan Bradl Michele Pirro Lorenzo Salvadori Danilo Petrucci Kazuki Watanabe Tetsuta Nagashima

Calendario completo:

4-6 marzo: GP del Qatar (Losail) - vinto da Enea Bastianini

GP del Qatar (Losail) - vinto da Enea Bastianini 18-20 marzo: GP d'Indonesia (Mandalika) - vinto da Miguel Oliveira

GP d'Indonesia (Mandalika) - vinto da Miguel Oliveira 1-3 aprile: GP d'Argentina (Termas de Rio Hondo) - vinto da Aleix Espargaro

GP d'Argentina (Termas de Rio Hondo) - vinto da Aleix Espargaro 8-10 aprile: GP delle Americhe (Austin) - vinto da Enea Bastianini

GP delle Americhe (Austin) - vinto da Enea Bastianini 22-24 aprile: GP di Portogallo (Algarve) - vinto da Fabio Quartataro

GP di Portogallo (Algarve) - vinto da Fabio Quartataro 29 aprile-1 maggio: GP di Spagna (Jerez) - vinto da Francesco Bagnaia

GP di Spagna (Jerez) - vinto da Francesco Bagnaia 13-15 maggio: GP di Francia (Le Mans) - vinto da Enea Bastianini

GP di Francia (Le Mans) - vinto da Enea Bastianini 27-29 maggio: GP d'Italia (Mugello) - vinto da Francesco Bagnaia

GP d'Italia (Mugello) - vinto da Francesco Bagnaia 3-5 giugno: GP della Catalogna (Barcellona) - vinto da Fabio Quartataro

GP della Catalogna (Barcellona) - vinto da Fabio Quartataro 17-19 giugno: GP di Germania (Sachsenring) - vinto da Fabio Quartataro

GP di Germania (Sachsenring) - vinto da Fabio Quartataro 24-26 giugno: GP dei Paesi Bassi (Assen) - vinto da Francesco Bagnaia

GP dei Paesi Bassi (Assen) - vinto da Francesco Bagnaia 8-10 luglio: GP di Finlandia (KymiRing) - annullata

GP di Finlandia (KymiRing) - 5-7 agosto: GP di Gran Bretagna (Silverstone) - vinto da Francesco Bagnaia

GP di Gran Bretagna (Silverstone) - vinto da Francesco Bagnaia 19-21 agosto: GP d'Austria (Red Bull Ring) - vinto da Francesco Bagnaia

GP d'Austria (Red Bull Ring) - vinto da Francesco Bagnaia 2-4 settembre: GP di San Marino (Misano) - vinto da Francesco Bagnaia

GP di San Marino (Misano) - vinto da Francesco Bagnaia 16-18 settembre: GP di Aragon (Aragon) - vinto da Enea Bastianini

GP di Aragon (Aragon) - vinto da Enea Bastianini 23-25settembre : GP del Giappone (Motegi) - vinto da Jack Miller

GP del Giappone (Motegi) - vinto da Jack Miller 30 settembre - 2 ottobre: GP della Thailandia (Chang) - vinto da Miguel Oliveira

GP della Thailandia (Chang) - vinto da Miguel Oliveira 14-16 ottobre: GP d'Australia (Philip Island) - da disputare

GP d'Australia (Philip Island) - 21-23 ottobre: GP di Malesia (Sepang) - da disputare

GP di Malesia (Sepang) - 4-6 novembre: GP della comunità Valenciana (Valencia) - da disputare

