Scherma streaming - Come guardare le Olimpiadi di Tokyo 2020

Il torneo di scherma delle Olimpiadi di Tokyo 2020 vede la partecipazione di schermidori capaci di sferrare attacchi fulminei. Questa spettacolare disciplina saprà appassionare anche chi si avvicina per la prima volta alla scherma.

Continuate a leggere per scoprire tutto quello che dovete sapere per guardare la scherma e le Olimpiadi di Tokyo 2020 in streaming.

Olimpiadi 2020 - Scherma in live streaming Date: sabato 24 luglio - domenica 1° agosto 2021 Luogo: Makuhari Messe Hall B Streaming gratis: il torneo di scherma alle Olimpiadi 2020 non è disponibile gratuitamente Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Come sempre, è l'Italia a farla da padrone, con 125 medaglie conquistate negli anni, seguita subito dopo dalla Francia con 118. E possiamo aspettarci grandi cose anche in occasione delle Olimpiadi di Tokyo.

La Russia è cresciuta nel corso del tempo, dunque vale la pena tenere d'occhio i suoi atleti, che hanno conquistato il maggior numero di medaglie in occasione dei Giochi Olimpici di Rio 2016 e dei Campionati mondiali di scherma del 2019.

Corea del Sud e Cina sono altre due nazioni da seguire con attenzione. Entrambi i Paesi hanno conquistato delle medaglie d'oro durante le Olimpiadi precedenti e hanno dimostrato di avere atleti all'altezza della scena mondiale.

Ecco il calendario del torneo di scherma delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tutte le informazioni per seguirlo in streaming.

Scherma alle Olimpiadi 2020: il calendario

Sabato 24 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi spada individuale femminile

Trentaduesimi sciabola individuale maschile

Sedicesimi spada individuale femminile

Sedicesimi sciabola individuale maschile

Ottavi spada individuale femminile

Ottavi sciabola individuale maschile

Quarti spada individuale femminile

Quarti sciabola individuale maschile

Semifinali spada individuale femminile

Semifinali sciabola individuale maschile

Finale per il bronzo spada individuale femminile

Finale per il bronzo sciabola individuale maschile

Finale per l’oro spada individuale femminile

Finale per l’oro sciabola individuale maschile

Domenica 25 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi fioretto individuale femminile

Trentaduesimi spada individuale maschile

Sedicesimi fioretto individuale femminile

Sedicesimi spada individuale maschile

Ottavi fioretto individuale femminile

Ottavi spada individuale maschile

Quarti fioretto individuale femminile

Quarti spada individuale maschile

Semifinali fioretto individuale femminile

Semifinali spada individuale maschile

Finale per il bronzo fioretto individuale femminile

Finale per il bronzo spada individuale maschile

Finale per l’oro fioretto individuale femminile

Finale per l’oro spada individuale maschile

Lunedì 26 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi sciabola individuale femminile

Trentaduesimi fioretto individuale maschile

Sedicesimi sciabola individuale femminile

Sedicesimi fioretto individuale maschile

Ottavi sciabola individuale femminile

Ottavi fioretto individuale maschile

Quarti sciabola individuale femminile

Quarti fioretto individuale maschile

Semifinali sciabola individuale femminile

Semifinali fioretto individuale maschile

Finale per il bronzo sciabola individuale femminile

Finale per il bronzo fioretto individuale maschile

Finale per l’oro sciabola individuale femminile

Finale per l’oro fioretto individuale maschile



Martedì 27 luglio, ore 04:25 – 13:40

Quarti spada a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre femminile

Semifinali spada a squadre femminile

Finale 7°-8° posto spada a squadre femminile

Finale 5°-6° posto spada a squadre femminile

Finale per il bronzo spada a squadre femminile

Finale per l’oro spada a squadre femminile

Mercoledì 28 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi sciabola a squadre maschile

Quarti sciabola a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre maschile

Semifinali sciabola a squadre maschile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre maschile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre maschile

Finale per il bronzo sciabola a squadre maschile

Finale per l’oro sciabola a squadre maschile

Giovedì 29 luglio, ore 03:50 – 14:30

Quarti fioretto a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre femminile

Semifinali fioretto a squadre femminile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre femminile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre femminile

Finale per il bronzo fioretto a squadre femminile

Finale per l’oro fioretto a squadre femminile

Venerdì 30 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi spada a squadre maschile

Quarti spada a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre maschile

Semifinali spada a squadre maschile

Finale 7°-8° posto spada a squadre maschile

Finale 5°-6° posto spada a squadre maschile

Finale per il bronzo spada a squadre maschile

Finale per l’oro spada a squadre maschile

Sabato 31 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi sciabola a squadre femminile

Quarti sciabola a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre femminile

Semifinali sciabola a squadre femminile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre femminile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre femminile

Finale per il bronzo sciabola a squadre femminile

Finale per l’oro sciabola a squadre femminile

Domenica 1° agosto, ore 02:00 – 14:20

Ottavi fioretto a squadre maschile

Quarti fioretto a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre maschile

Semifinali fioretto a squadre maschile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre maschile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre maschile

Finale per il bronzo fioretto a squadre maschile

Finale per l’oro fioretto a squadre maschile

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su Raiplay.

Se volete vedere tutto il torneo di scherma in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere il torneo di scherma di Tokyo 2020

Il torneo di scherma sarà trasmesso in chiaro da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Ma attenzione: la RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere i duelli gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo Paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

(Image credit: kovop58 / Shutterstock.com)

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono le Olimpiadi in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: