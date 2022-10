Canon EOS R100, la nuova mirrorless economica potrebbe essere un flop

Dopo essere sbarcata nel segmento mirrorless con modelli di fascia medio alta dal prezzo proibitivo (fatta eccezione per EOS RP), Canon ha finalmente proposto ai suoi utenti dei modelli più abbordabili, come l'impressionante Canon EOS R10 e l'ottima (ma più costosa) EOS R7.

Stando a nuove indiscrezioni, presto l'azienda giapponese lancerà un modello ancora più economico chiamato EOS R100. La notizia potrebbe far piacere a molti, noi compresi, se non fosse che le specifiche trapelate fanno pensare a una compatta pensata più per andare ad occupare il segmento entry level, che per offrire un set di specifiche innovative.



Canon Rumors (Si apre in una nuova scheda) ha specificato che il leak riguardante EOS R100 proviene da una "fonte sconosciuta", quindi non abbiamo alcun modo di confermare le specifiche. Tuttavia, data la storia recente di Canon e guardando alle altre fotocamere mirrorless APS-C presenti nel listino del produttore, i dati trapelati sembrano piuttosto plausibili.

Stando alle indiscrezioni, EOS R100 dovrebbe essere una versione economica di Canon EOS R10, priva di mirino elettronico ma con diverse specifiche in comune. A essere onesti, sulla carta, Canon EOS R100 sembra una risposta tardiva a modelli come Nikon Z30 e Sony ZV-E10. La compatta Canon condividerà il sensore APS-C da 24,2 MP e il processore Digic X con EOS R10, che le permetteranno di raggiungere i 12 fps con otturatore elettronico e di effettuare riprese video 4K/30p.

Specifiche di tutto rispetto, per carità, ma considerando i comparti fotografici di alcuni dei migliori cameraphone, niente di entusiasmante.



(Image credit: Nikon)

Come abbiamo approfondito in un articolo dedicato al confronto tra fotocamere compatte e cameraphone, oggi le compatte hanno vita difficile visto il rapido evolversi degli smartphone e le indiscrezioni trapelate finora suggeriscono che la EOS R100 abbia poco di innovativo anche rispetto alle compatte della concorrenza.

Del resto, se come dicono i rumor EOS R100 venisse venduta con la ente ultra-wide per APS-C Canon RF-S 11-55 mm f/4-4,5 IS STM potrebbe far gola a parecchi vlogger (anche per la presenza dello stabilizzatore) e offrire maggiori garanzie in ambito video rispetto ad alcune rivali come la Z30.



In sostanza, se vuole avere successo, con EOS R100 Canon deve offrire qualcosa di davvero innovativo che non si può trovare nelle mirrorless della concorrenza e tantomeno negli smartphone.

Bisogna alzare l'asticella

(Image credit: Canon)

Molta, forse troppa acqua è passata sotto i ponti dall'arrivo di Canon EOS M6 Mark II nel settembre 2019. Oggi, le fotocamere mirrorless di fascia bassa sono costrette a offrire un set di specifiche piuttosto elevato sia in ambito fotografico che per i video per reggere il passo dei cameraphone.

Canon EOS R100 potrebbe riuscire in tale intento, ma dalle indiscrezioni trapelate rischia di non avere ciò che serve per distinguersi dalla massa. Una Canon EOS R10 depotenziata, con capacità video e velocità di scatto a raffica limitate, sembra davvero difficile da vendere, in particolare se si considera che esistono solo due obiettivi RF-S nativi.



Tuttavia, c'è uno spiraglio di luce nell'affermazione di Canon Rumors, secondo cui "nuovi accessori verranno lanciati insieme alla fotocamera". Chissà, forse Canon sta progettando una nuova interfaccia, un grande schermo edge-to-edge, un'app rinnovata e una migliore capacità di livestreaming per la sua prossima fotocamera.

Guardando alla storia recente del brand e leggendo le specifiche pubblicate da Canon Rumors queste ipotesi risultano poco realistiche ma una cosa è certa: le mirrorless entry-level, oggi più che mai, hanno la necessità di reinventarsi per far concorrenza a smartphone di fascia alta e mirrorless di fascia media dai prezzi accessibili come EOS R10.