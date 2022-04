Browser: Google e Apple imbattibili, ma Microsoft inizia a crescere

La competizione fra browser non accenna a fermarsi, ora che Microsoft Edge (opens in new tab) si avvicina sempre più a poter sfidare Google Chrome (opens in new tab), dopo aver surclassato un altro importante rivale.

Secondo i dati (opens in new tab) forniti da StatCounter, servizio specializzato in dati statistici sul web, il browser (opens in new tab) Microsoft ora viene usato dal 9,65% di tutti i desktop nel mondo, una cifra quasi nulla, però, se pensiamo che Chrome detiene una quota di mercato del 67,26.

A febbraio di quest'anno, Edge si era avvicinata molto a Safari (opens in new tab), tuttavia, in base ai nuovi dati di marzo, il browser di Apple ora si attesta al 9,57% del mercato dei browser desktop globale. Nel frattempo, Mozilla Firefox (opens in new tab) è sceso dal 9,18 al 7,57 percento.

Potrebbe sorprendervi il fatto che Internet Explorer sia ancora in uso da una minima percentuale di utenti desktop (0,92%), probabilmente chi non ha ancora fatto l'upgrade a Windows 11 o addirittura a Windows 10. Microsoft prevede di ritirare l'app di IE 11 (opens in new tab) il 15 luglio 2022, pertanto tali utenti dovranno passare a Edge o a un altro browser, come Opera (opens in new tab) che detiene una quota di mercato globale pari al 2,83%.

Su mobile è un'altra storia

Sebbene Edge abbia iniziato a farsi strada su desktop, non possiamo dire altrettanto per la versione del browser Microsoft per Android e iOS.

In base ai dati sul mobile (opens in new tab) di StatCounter, Chrome viene utilizzato sul 63,26% degli smartphone, il che ha senso dato che a oggi ci sono più di 3 miliardi di dispositivi Android in uso e il browser Google è preinstallato sugli smartphone Android (opens in new tab). Allo stesso modo, Safari (preinstallato sugli iPhone (opens in new tab)), detiene il 24,81% del mercato dei browser mobili a livello mondiale. Il browser Samsung Internet (opens in new tab), nel frattempo, detiene il terzo posto, con una quota del 4,99%.

Sebbene Microsoft Edge non sia nemmeno citato dai dati di StatCounter sulle quote di mercato dei browser per dispositivi mobili, se osserviamo la pagina di Edge sul Play Store, noteremo che l'app ha oltre 10 milioni di download, con un punteggio di 4,5 stelle basato su 453 mila recensioni. L'app store di Apple non è altrettanto dettagliato, tuttavia Edge si classifica al 18° posto fra le utility e ha un punteggio di 4,6 su una base di 78 mila recensioni degli utenti.

Di recente, Windows Central ha segnalato che Microsoft starebbe consolidando le proprie operazioni in ambito Android (opens in new tab), realizzando un'unica divisione mirata a integrare ancora di più il sistema operativo Google e Windows 11. Sebbene la decisione sembri orientata a garantire una migliore compatibilità delle app Android su Windows, il rinnovato interesse verso Android potrebbe indurre il colosso di Redmond a potenziare l'app mobile di Edge su tale piattaforma.