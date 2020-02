Apple: le nuove cuffie over-ear potrebbero arrivare molto presto

Le indiscrezioni riguardanti delle cuffie Apple di tipo over-ear circolano da parecchio tempo. Una voce apparsa nell’inventario dello store americano Target ne avrebbe confermato l’esistenza e il possibile prezzo di lancio.

Lo youtuber Jon Posser ha pubblicato su Twitter un’immagine proveniente dai magazzini del negozio americano Target. Nella foto è possibile vedere un terminale, utilizzato solitamente per l’inventario, su cui appare la misteriosa voce di listino “Apple AirPods (X Generation)”.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔 Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47February 22, 2020