Apple iPad 2022, spuntano i render prima del lancio

Il nuovo iPad (2022) è tra i tablet più attesi del momento e, con l'avvicinarsi della data di lancio, la curiosità dei fan sta salendo alle stelle.

Come sappiamo, Apple non è solita mostra anteprime dei suoi dispositivi prima della presentazione, ma proprio a poche settimane dall'arrivo del nuovo iPad 2022 un leak potrebbe aver svelato il design del prossimo tablet di Cupertino.

Non si tratta di fotografie, bensì di alcuni render CAD pubblicati in esclusiva da MySmartPrice (opens in new tab). Le immagini ci offrono un primo sguardo sul presunto design dell'iPad di decima generazione e confermano alcuni dubbi emersi nei mesi scorsi.

In molti, ad esempio, avevano ipotizzato un passaggio allo standard USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, ma i render CAD sembrano smentire categoricamente il passaggio al nuovo standard.

(Image credit: Mysmartprice)

Stando alle immagini, il prossimo iPad somiglierà molto al modello precedente, con la fotocamera frontale posta in alto e il Touch ID nella parte inferiore del display.

Inoltre, lo schermo appare delimitato da cornici evidenti su tutti e quattro i lati. I rendering che ritraggono la parte posteriore rivelano la presenza di una fotocamera con un singolo sensore, come visto nella precedente generazione di iPad. Tuttavia, a differenza degli iPad usciti a settembre 2021, la nuova versione dovrebbe avere un comparto fotografico più compatto e di forma ovale, simile a quello di iPhone X. Questo ospiterà unicamente il sensore della fotocamera e un modulo per il flash LED.

Nella parte inferiore del dispositivo troviamo come di consueto le griglie per 4 dei 6 altoparlanti, mentre gli altri due sono alloggiati nella parte superiore. Sempre nella parte bassa si nota la porta di ricarica, ma è coperta di rosso, quindi non è chiaro se si tratti di una porta di tipo C o di una porta Lightning.

Infine, basandoci su quanto emerso finora, l'iPad di 10a generazione potrà contare sul chipset A14 equipaggiato dei modelli della gamma iPhone 12 e dovrebbe avere un display Retina più grande, che dovrebbe passare da 10,5 o 10,9 pollici.