AMD RDNA 3: RX 7900 XT consuma meno di RX 6900 XT

Asus ha recentemente rilasciato una lista dei requisiti di alimentazione delle nuove schede grafiche Nvidia RTX 4080 e RTX 4090, così come i watt necessari ad alimentare le future schede RDNA 3 di AMD, RX 7900 XT e 7900 XTX, che faranno il loro ingresso nel mercato a dicembre.

La lista è stata pubblicata su Twitter dall’utente momomo_us e mostra l’alimentazione necessaria in rapporto al processore a cui le schede sono affiancate. RTX 4090 richiede 850W con un processore Intel Core i5 o Ryzen 5 e 1000W con un i7/9 o Ryzen 7 e Ryzen 9. RTX 4080 richiede invece 750W se accompagnata da un i5/7 o Ryzen 5/7 mentre, in coppia con un Core i9 o Ryzen 9, la richiesta sale a 850W.

Per quanto riguarda AMD, la nuova RX 7900 XT pareggia i consumi con RTX 4080: 750W con i5/7 o Ryzen 5/7. Infine, RX 7900 XTX raggiunge gli stessi 850W di RTX 4090 ma, in questo caso, i consumi rimangono invariati sia con un i5 che con un Intel Core i9 o Ryzen 5/7, salendo a 1000W solo se abbinata ad un i9 o Ryzen 9.

AMD, il confronto con l'attuale generazione

In base ai dati comunicati da Asus, sembra che le nuove schede AMD vadano parecchio forte sul lato dei consumi, come ben mostra un paragone con l’attuale generazione.

Se prendiamo a esempio RX 7900XT, insieme ai processori Core i7/9 e Ryzen 7/9, scopriamo che i suoi consumi sono inferiori all’attuale RX 6900 XT (rispettivamente 100W e 150W in meno) e pareggiano quelli di RX 6800 XT. Sebbene non venga effettuato un paragone diretto nel caso di RX 7900 XTX, si può osservare come i watt necessari ad alimentarla siano gli stessi del modello RX 6950 XT.

AMD sta svolgendo un lavoro eccezionale per conquistare il mercato puntando su uno degli elementi chiave nella sfida con Nvidia che, nel frattempo, è ancora occupata dall’annosa questione dei cavi che si fondono di RTX 4090.