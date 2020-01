AMD conferma: nel 2020 arriva una GPU top di gamma. È la 5950XT?

L'amministratore delegato di AMD ha confermato che quest'anno verrà rilasciata una scheda grafica Navi di fascia alta.

In un'intervista video intitolata 'The Bring Up' postata su YouTube da AMD (vedi sotto), Lisa Su è ritornata a parlare della tanto attesa “Big Navi” - ovvero una GPU di fascia alta, talmente potente rispetto alle attuali proposte top di gamma di Nvidia, da guadagnarsi il soprannome di 'Nvidia killer'

L'amministratore delegato ha poi detto: "Posso solamente dire che Big Navi verrà lanciata nel 2020".

Arriva, dunque, la prima vera conferma ufficiale che AMD lancerà sul mercato quest’anno la potentissima scheda video, anche se le voci di corridoio hanno sempre anticipato questa notizia, così come lo avevano fatto intendere i commenti che Su aveva recentemente rilasciato durante un’intervista al CES 2020.

Al CES, il CEO ha sottolineato quanto sia importante per AMD essere presente sul mercato delle schede grafiche di fascia alta con l’offerta di una GPU top di gamma affermando: "dovreste aspettarvelo, la serie Navi includerà un modello di fascia alta, anche se non amo lasciare dichiarazioni su prodotti non ancora ufficializzati".

Il riferimento all’uscita di questa GPU nel 2020 era piuttosto evidente, ma non poteva essere considerato un annuncio ufficiale. Mentre adesso abbiamo davvero una conferma, anche se in fondo non è poi una notizia così eclatante, soprattutto per chi ha seguito recentemente da vicino l’evolversi e i progressi della tecnologia AMD nel campo delle schede grafiche.

Battaglia nella fascia alta

Non sono mancate le speculazioni su questo argomento, compreso il fatto che la scheda grafica di fascia alta potrebbe essere il 30% più veloce rispetto alla RTX 2080 Ti di Nvidia (ammesso che la misteriosa GPU oggetto di queste indiscrezioni sia proprio Big Navi, e ciò è alquanto probabile).

AMD, ovviamente, deve affrettarsi con il lancio della sua scheda per evitare di entrare in competizione con la RTX 3080 Ti (che, secondo le voci di corridoio, potrebbe essere fino al 50% più veloce del suo predecessore dotato di tecnologia Turing, - anche se il dato potrebbe riferirsi esclusivamente ad una comparazione tra le due schede nel momento in cui viene attivato il ray tracing).

Ampere, le GPU Nvidia di prossima generazione, dovrebbero essere lanciate sul mercato nella seconda metà del 2020, nel caso ve lo stiate chiedendo.

Un altro indizio che ci fa pensare ad un’imminente uscita di una scheda grafica Navi di fascia alta riguarda la registrazione all’EEC della Radeon RX 5950XT . E infatti una GPU con lo stesso nome era stata già registrata in precedenza (nel giugno 2019), indicando la 5950XT come il probabile modello di punta per il 2020. Come sempre, però, queste considerazioni vanno prese con la dovuta cautela.

Via Wccftech