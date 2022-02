Amazon Echo Show 15: lo smart speaker che sembra un quadro è ora disponibile

Echo SHow 5 è lo smart speaker Amazon con il display più grande finora mai creato, e finalmente è disponibile per l'acquisto in Italia con un prezzo di partenza di 249,99€ per il solo dispositivo, e 279,98€ con l'aggiunta del supporto inclinabile.

Come si può intuire dal nome, Echo Show 15 ha un display touch da 15,6" ed è progettato per essere una specie di lavagna intelligente per tutta la famiglia: grazie ai widget Alexa, vi si può visualizzare il calendario, la lista della spesa, le note e i memo. Come per gli altri dispositivi smart Amazon dotati di schermo, la fotocamera integrata può essere usata per le videochiamate o come telecamera di sorveglianza.

Naturalmente, Echo Show 15 all'occorrenza può essere usato per guardare contenuti su piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e YouTube grazie allo streaming video 1080p. Grazie agli altoparlanti integrati con due driver da 1,6", è ottimo anche per la riproduzione musicale.

Echo Show 15 si può montare a parete o posizionare su qualsiasi ripiano. Grazie alla nuova funzionalità Visual ID, Alexa è in grado di riconoscere i vari utenti e di personalizzare di conseguenza le informazioni sullo schermo di Echo Show 15, oltre a gestire agevolmente gli altri dispositivi smart home della vostra casa.

Grazie all’ampio schermo si può sfruttare la visualizzazione picture-in-picture per guardare per esempio la propria serie TV preferita e nel frattempo tenere d'occhio la camera dei bambini.

Per tutelare la privacy, Echo Show 15 integra il pulsante per spegnere i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali.