Samsung presenta i pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4

Durante l'evento Galaxy Unpacked 2022, Samsung ha presentato diversi nuovi dispositivi della serie Galaxy tra cui gli smartphone Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, oltre ai nuovi smartwatch Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro e agli auricolari Bluetooth Galaxy Pro Buds 2.

La nuova generazione di pieghevoli Samsung non rinnova solo il comparto hardware, aggiornato con componenti di ultima generazione, ma introduce novità interessanti in termini di design e funzioni ponendo particolare attenzione sulla personalizzazione.

Promozione lancio Samsung Coloro che acquistano Galaxy Z Flip 4 o Galaxy Z Fold 4 in preordine riceveranno gratuitamente un anno di Samsung Care+ a copertura di cadute o crepature dello schermo.

Samsung Galaxy Z Flip 4: si usa "senza mani"

Samsung Galaxy Z Flip 4, il pieghevole a conchiglia di Samsung, presenta un design compatto che offre nuove modalità di utilizzo in diversi ambiti. Ad esempio, si possono girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani piegando parzialmente lo smartphone per attivare la modalità FlexCam.

Queste funzioni possono essere sfruttate anche con diverse app popolari. Grazie alla collaborazione tra Samsung e Meta, il sistema FlexCam è ottimizzato per le piattaforme social più popolari, come Instagram, WhatsApp e Facebook.

Galaxy Z Flip 4 consente ti scattare selfie direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale grazie alla funzione Scatto Rapido, che ora permette di vedere l'anteprima dello scatto nelle sue dimensioni reali direttamente sullo schermo esterno. Migliora anche il sensore principale della fotocamera che guadagna il 65% di luminosità e può contare su tutta la potenza del processore Snapdragon® 8+ Gen 1 per l'elaborazione e l'acquisizione di fotografie e video di qualità eccellente.

Con Z Flip 4 si possono effettuare chiamate, rispondere a messaggi, e addirittura controllare il widget di SmartThings Scene tramite lo schermo esterno.

La batteria potenziata da 3.700 mAh garantisce un'autonomia migliorata e il sistema di ricarica Ultra-Rapida consente di arrivare al 50% di carica in circa 30 minuti.

Il design aggiornato si distingue per la cerniera più sottile, i bordi ottimizzati e il retro in vetro opaco in contrasto con la scocca in metallo lucido. Presente anche la certificazione IPX8 per la resistenza all'acqua che, insieme alle protezioni per display interni ed esterni in Corning Gorilla Glass Victus+ e alla scocca in Armor Alluminium garantiscono un livello di resistenza elevato a sollecitazioni esterne e urti.

Z Flip4 può consente di scegliere le schermate interne ed esterne per ottenere un look distintivo, che si arricchisce anche di font, icone e altri elementi personalizzabili.

Galaxy Z Flip 4 è disponibile per il preordine dal 10 agosto fino al 25 agosto. Coloro che preordinano un Galaxy Z Flip4 riceveranno gratuitamente un anno di Samsung Care+ a copertura di cadute o crepature dello schermo.

Queste sono le tre varianti di Z Flip 4 disponibili in Italia:

8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.149;

ad un prezzo consigliato di €1.149; 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.199;

ad un prezzo consigliato di €1.199; 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.329.

Samsung Galaxy Z Fold 4: il re del multitasking

Galaxy Z Fold 4 è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale di Android creata appositamente da Google per gli schermi ampi, come quelli dei foldable.

Proprio grazie all'ampio schermo e all'ottimo hardware di cui dispone, Z Fold 4 facilita il multitasking e incrementa la produttività durante gli spostamenti. La nuova Barra delle applicazioni presenta un layout simile a quello di un PC e consente di accedere alle app preferite e recenti con un click.

Le gesture consentono di passare in un istante dalle app a schermo intero alle finestre pop-up, oppure dividere a metà lo schermo in modo da gestire meglio le attività in multitasking.

Samsung ha collaborato con Google e Microsoft e ora le app Google, incluse Chrome e Gmail, supportano la funzione drag-and-drop che permette di copiare e incollare rapidamente link, foto e molto altro da un’app all’altra. Google Meet consente di connettersi con più persone per guardare video contemporaneamente su YouTube oppure giocare insieme a videogiochi durante una videochiamata.

L’intera suite Office e Outlook di Microsoft è ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole e offre un maggior numero di informazioni sullo schermo e diverse modalità di interazione rapida con i contenuti. L’esperienza multitasking è coronata dalla S Pen, che consente di disegnare e prendere appunti on-the-go con pratico alloggiamento nella Standing Cover with Pen.

Ma passiamo alle specifiche, dato che stiamo parlando del pieghevole più potente mai prodotto da Samsung. A bordo troviamo un obiettivo da 50 MP dotato di Space Zoom 30x che consente di scattare foto e video mozzafiato. La fotocamera presenta una serie di modalità ottimizzate che si attivano nella modalità Capture View, come la Doppia Anteprima e i Selfie con la fotocamera posteriore. Grazie al nuovo sensore più luminoso del 23% e a una maggiore potenza di elaborazione, è possibile realizzare scatti nitidi anche di notte.

A bordo troviamo uno schermo principale da 7,6 pollici con refresh rate adattivo da 120 Hz che integra una selfie camera (UDC) e un processore Snapdragon® 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM. In termini di design Samsung ha adottato una cerniera più sottile, riducendo il peso e assottigliando i bordi per ampliare al massimo la superficie dello schermo mantenendo un formato compatto.

La resistenza è garantita dalle scocche in Armor Aluminum e dalle coperture delle cerniere in Corning Gorilla Glass Victus+, che si trovano anche sullo schermo esterno e sul vetro posteriore. La resistenza del pannello dello schermo è garantita da una struttura a strati ottimizzata, che contribuisce a ridurre i danni provocati dalle sollecitazioni esterne. Z Fold 4, come Flip 4, vanta una certificazione IPX8 che garantisce la resistenza all'acqua.

Galaxy Z Fold 4 è disponibile per il preordine dal 10 agosto fino al 25 agosto. Coloro che preordinano un Galaxy Z Fold 4 riceveranno gratuitamente un anno di Samsung Care+ a copertura di cadute o crepature dello schermo.

Z Fold 4 è disponibile nelle seguenti configurazioni:

12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.879;

ad un prezzo consigliato di €1.879; 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.999;

ad un prezzo consigliato di €1.999; 12 GB + 1TB a partire da 2.249€ (esclusivamente su Samsung.com)