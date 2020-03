Samsung Galaxy A50, che prezzo!

Samsung Galaxy A50 monta un Infinity-U display Super AMOLED (tra i più avanzati del settore) da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel). La densità pixel è di 403 ppi, mentre il formato è 19,5:9.

È equipaggiato con il Soc Exynos 7 9610, un chip di fascia media prodotto a 10nm FinFet. Quest'ultimo ospita una CPU octacore dotata di 4 core Cortex-A73 da 2,2 GHz e 4 core Cortex-A53 da 1,6 GHz, e la GPU Mali-G72 e che permette di riprodurre PUBG Mobile con dettagli grafici Smooth e frame rate extreme.

Il processore è associato a 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage (UFS 2.1).

Il comparto fotografico posteriore include 3 ottiche: un obiettivo principale da 25 MP (f/1.7), un secondo ultragrandangolare da 8 MP (123°, f/2.2) e per finire un sensore di profondità da 2 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 25 MP (f/2.0).

A50 non è in grado di registrare video 4K. La fotocamera posteriore può girare video in Full HD a 30fps, mentre quella anteriore video in HD a 30fps.

Galaxy A50 è uno smartphone di fascia media, con un display ai vertici della categoria, un buon comparto fotografico, una capiente batteria e un Soc discreto. 6GB di RAM e 128 GB di ROM completano il quadro.

Galaxy A50 monta una batteria non removibile da 4000 mAh, più che sufficiente per una giornata di lavoro. Supporta la ricarica rapida da 15W, che impiega 90 minuti per portare la batteria al 100%. Questo prodotto presenta una porta USB-C (2.0), un jack audio da 3,5 mm, 2 slot per SIM nano e uno per la scheda microSD (la memoria è espandibile fino a 512 GB).

Per quanto riguarda la connettività, troviamo il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 5, NFC e Bluetooth 5.0. Lo smartphone si può sbloccare tramite riconoscimento facciale e delle impronte digitali (tramite un sensore ottico in-display). Supporta anche i pagamenti NFC, nonostante questo non sia menzionato sul sito ufficiale.

Samsung Galaxy A50 esegue il sistema operativo Android 9 (o Pie) con personalizzazione OneUI 1.1. Una chicca è l'assistente vocale di Samsung, Bixby. Misura 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (A x L x S) e pesa 165 grammi.